UMC’s willen loonsverhoging voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen moeten structureel meer salaris krijgen. „Aan het einde van hun loopbaan moeten ze net zo veel kunnen verdienen als een leraar in het basisonderwijs”. Dit zegt Willy Spaan, voorzitter van de NFU, de federatie van Universitair Medische Centra, tegen NRC. In die ziekenhuizen werken ruim 17.000 verpleegkundigen.

Het is hoog tijd dat álle 165.000 verpleegkundigen (dus ook in de algemene ziekenhuizen, verpleeghuizen en de wijkzorg) net zo goed beloond en gewaardeerd worden als leraren, vindt de NFU. „De meest ervaren én gespecialiseerde verpleegkundige, op de intensive care bijvoorbeeld, verdient aan het einde van zijn of haar loopbaan maximaal 4.200 euro bruto per maand. Een leraar kan doorgroeien tot 5.000 euro bruto.”

Spaan wijst op de grote verantwoordelijkheid die verpleegkundigen dragen, hun kennis en werkuren. „Je weet als je in de zorg gaat werken dat je onregelmatige uren zult maken, dat is inherent aan een systeem dat 24/7 door gaat. Maar dat is wél zwaar, zeker als je kleine kinderen hebt of juist wat ouder bent. ”

Strijd met de vakbonden

De stellingname van de NFU is opmerkelijk omdat de federatie, als werkgever, in 2018 nog met de vakbonden streed over het loon van verpleegkundigen. „Wij kunnen de loonsverhoging als ziekenhuizen dan ook niet helemaal zelf betalen. VWS, de zorgverzekeraars en de premiebetaler zullen hun steentje moeten bijdragen.”

Er is al jaren een tekort aan verpleegkundigen in Nederland. Er stromen te weinig jonge verpleegkundigen in en de groep vergrijst. Volgens berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid zullen er over twee jaar 80.000 nieuwe verpleegkundigen moeten zijn om aan de vraag te voldoen. „Veel verpleegkundigen zijn we na vijf jaar weer kwijt”, zegt Spaan die zelf voorzitter is van het LUMC.