Zeeprik in een kreekje

Inmiddels zwemt hij vermoedelijk ergens in de Maas.

Naam: zeeprik Wetenschappelijke naam: Petromyzon marinus Leefplek: in kustwateren. Kan op weg naar paaiplaats honderden kilometers landinwaarts zwemmen. Uiterlijk: groengrijze gemarmerde rug en flanken, ronde ‘mondschijf’ met rasptong en tandjes. Lengte: 60 tot 80 centimeter Drinkt: bloed van vissen en walvissen. Opvallend: volwassen mannetjes eten niet meer, en gebruiken hun galzuren als seksuele lokstoffen.

Maar begin mei maakte een zeeprik zijn opwachting in het ondiepe water van de Biesbosch, in de Oude Dooijemanswaard. Daar ontdekte boswachter Thomas van Es het 80 centimeter lange dier.

De zeeprik wordt ook wel lamprei genoemd en is een zogeheten kaakloze vis, een ‘rondbek’ met een zuigmond om vissenbloed op te zuigen.

De soort is een zeldzame verschijning voor het gebied: de kleinere rivierprik laat zich er nog weleens zien, maar zeeprikken hebben eigenlijk dieper water nodig. Zoals de naam al verraadt leven ze normaliter in zee, maar in de paaitijd trekken ze landinwaarts, via de rivieren. Van Es heeft de zeeprik daarom overgeheveld naar een kreekje van waaruit het dier makkelijk de Maas kon bereiken.