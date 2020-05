VS beginnen met opheffen speciale status Hongkong

De Verenigde Staten gaan een begin maken met het opheffen van de speciale status van Hongkong. Dat heeft president Donald Trump vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie bij het Witte Huis. Aanleiding van Trumps besluit is de toenemende Chinese controle over Hongkong, met name door de onlangs vanuit Beijing opgelegde veiligheidswetten.

„Hongkong is niet meer autonoom genoeg om de uitzonderingspositie te rechtvaardigen die we het geven”, zei Trump. „China heeft het systeem van ‘één land, twee systemen’ vervangen door ‘één land, één systeem’.” Daarom geeft de president zijn regering opdracht de uitzonderingen van tafel te vegen die Hongkong nu nog geniet in het Amerikaanse China-beleid.

Het intrekken van de speciale status door de VS kan grote gevolgen hebben voor Hongkong. De speciale bestuurlijke regio heeft nu nog een veel lossere relatie met de VS dan China, het land waarvan ze deel uitmaakt. Hongkong en de VS hebben geen onderlinge visumplicht en er zijn nauwelijks in- en uitvoerheffingen. Mede dankzij zijn speciale status is Hongkong een van de belangrijkste zakenhubs in Zuidoost-Azië. Daar kan verandering in komen als de VS Hongkong gelijk stellen aan de rest van China.