Voor een geslaagde revolutie moet je niet bij de jeugd zijn

Het was een fraai staaltje van repressieve tolerantie, de Nederlandse gewoonte om balsturige lieden te laten meepraten en ze zo in te kapselen: premier Mark Rutte die vorige week de jeugd opriep een opstand jegens het gezag te ontketenen bij het inrichten van de coronasamenleving. „Begin de revolutie van onderaf”, moedigde hij jonge Nederlanders aan.

Jongeren en opstandigheid horen bij elkaar, in ieder geval in het westen. En wie de woorden ‘jeugd’ en ‘revolutie’ in één zin hoort, denkt meteen aan 1968, toen overal ter wereld studenten de stenen uit de straat trokken en de confrontatie met de zittende macht aangingen. Sindsdien is het beeld van oproer verbonden met jeugdigheid.

Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de rol van jonge mensen in revoluties. Dat komt misschien omdat ‘de jeugd’ als sociale categorie pas na de Tweede Wereldoorlog ontstond. Voor die tijd was je kind, of volwassen. Een blik in de geschiedenis leert dat succesvolle revoluties eigenlijk nooit het werk waren van jongeren – mensen tussen de 18 en 25 – maar van dertigers en veertigers die zich al decennia aan hun strijd hadden gewijd. De straatvechters waren meestal jonger dan de mannen die aan het roer stonden, maar de instigators waren jongeren nooit. Als ze dat wél waren – denk aan de revoluties van 1968, maar ook de Arabische Lente van 2010 – leidde de opstand niet tot de gewenste omwenteling.

De golf revoluties die de afgelopen 250 jaar de wereld overspoelde, begon in wat nu de Verenigde Staten zijn. „Niet eens zo heel ver bij mij vandaan”, zegt Wim Klooster, hoogleraar geschiedenis aan Clarck University in Worcester, Massachusetts. Klooster publiceerde in 2018 Revolutions in the Atlantic World. „De eerste opvallende daad van de Amerikaanse Revolutie was de Boston Tea Party van 16 december 1773. Een groep mannen, verkleed als indianen, gooide thee in de haven die de Britten hadden ingevoerd zonder daarover belasting te betalen. De kolonisten in Amerika vonden dat niet eerlijk.”

Heren met een carrière

Van 116 mensen is bekend dat ze hebben meegedaan aan deze actie, zegt Klooster. „Ik heb even uitgerekend wat hun gemiddelde leeftijd was: 28. Dat is relatief jong als je het vergelijkt met de mannen die de VS later naar de onafhankelijkheid hebben geleid. De ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 waren gemiddeld 44 jaar oud. Elf jaar later, toen de Amerikaanse grondwet werd opgesteld, waren de samenstellers gemiddeld nog steeds 42 jaar oud. En dat in een tijd dat de levensverwachting van een blanke man bij geboorte 38 jaar was. Het waren heren die reeds een geslaagde carrière hadden.”

De opstand in Noord-Amerika was onderdeel van een reeks van omwentelingen die bekend is geworden als de Atlantische Revolutie. Die liep van de VS naar Frankrijk naar Polen naar Haïti en als laatste naar Zuid-Amerika. Klooster: „Met het vertrek van de laatste Spaanse soldaten in 1824 kwam een einde aan deze periode, die wel omschreven wordt als de radicalisering van de Verlichting. Uit naam van de vrijheid werden toen talrijke democratische principes – zoals vrije verkiezingen – verankerd.”

Ook de Franse Revolutie van 1789 werd gedragen door mensen die al wat ouder waren, zegt Klooster. „Waarbij wel moet worden aangetekend dat de Jacobijnen – de radicale groep die in 1793-94 verantwoordelijk was voor de Terreur – geleid werd door relatief jonge mannen. Maximilien Robespierre was 36 en Louis de Saint-Juste zelfs pas 26 toen ze uiteindelijk zelf onder de guillotine belandden.”

Het is niet zo gek dat de opstand niet gedragen werd door twintigers, zegt Annelien de Dijn. Zij is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en publiceerde onder meer French Political Thought from Montesquieu to Tocqueville. Deze zomer verschijnt van haar hand Freedom: An Unruly History. „De Franse Revolutie begon in de Staten Generaal die de koning gedwongen bij elkaar geroepen had. Daar spraken mensen die waren afgevaardigd door hun stand. Het is logisch dat er namens de Derde Stand, de burgerij, mannen zaten die hun strepen al hadden verdiend, bijvoorbeeld als jurist.”

Neerslaan van terreur

De Franse Revolutie was dus een zaak van een klasse van dertigers en veertigers. Dat wil niet zeggen dat jonge mensen zich onbetuigd lieten. „In de stad Rennes vond begin 1789 een confrontatie plaats tussen studenten en jonge edellieden”, zegt Klooster. „Dat de studenten daar aan het langste eind trokken, was een mijlpaal.”

De Dijn noemt ook nog de Jeunesse dorée, een groep jongeren die na het neerslaan van de Jacobijnse Terreur als knokploegen de straat op ging om wraak te nemen op de linkse radicalen. „Zij waren zeer conservatief van aard. Wij denken altijd dat jeugd zich in revolutionaire situaties inzet voor de progressieve zaak, maar dat was zeker niet altijd het geval.”

Kijk bijvoorbeeld naar de Duitse Revolutie van 1848, zegt ze. „Daar streden studentenverenigingen bekend als Burschenschaften op de barricades voor het kiesrecht. Maar diezelfde studenten ontwikkelden zich daarna in sterk nationalistische en anitsemitische richting.”

Het is sowieso goed om te beseffen dat de revoluties van de achttiende en begin negentiende eeuw niet gingen om het afdwingen van de democratie zoals wij die nu kennen, zegt De Dijn. „Het ging om stemrecht voor volwassen mannen, van een zekere klasse.”

Onderdrukte opstand

Vanaf 1830 begon een nieuwe fase in deze ontwikkeling, allereerst met de Julirevolutie van dat jaar in Frankrijk. In 1848 volgde er opnieuw een revolte in Parijs. Over de leeftijd van de mensen die op straat aan het geweld deelnamen, is wat te zeggen dankzij juridische administratie, zegt Klooster. „Om de economische crisis te bestrijden had de nieuwe regering nationale werkplaatsen geopend, maar die werden na vier maanden alweer gesloten. Dat leidde tot een enorme opstand, die gewelddadig werd onderdrukt. Er werden uiteindelijk meer dan 11.000 mensen veroordeeld, van wie de gemiddelde leeftijd 33 was; 42 procent was onder de dertig. Redelijk jong dus, maar zeker geen jeugd.”

Belangrijk in de nieuwe fase was het werk van Karl Marx (1818-1883). Marcel van der Linden is hoogleraar sociologie bij de Universiteit van Amsterdam en als onderzoeker verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam over het marxisme, waaronder Workers of the World uit 2008. „Je ziet dat in de loop van de negentiende eeuw de rol van jongeren, en met name studenten, groter wordt.”

In Duitsland laten revolutionaire studenten al voor de komst van Marx van zich horen, zegt Van der Linden. „In 1819 werd de toneelschrijver August von Kotzebue vermoord door een lid van een Burschenschaft, omdat hij pleitte voor de inperking van de academische vrijheid. Aan het eind van de negentiende eeuw neemt dit activisme een hoge vlucht, ook buiten Duitsland. In Rusland had je bijvoorbeeld de narodniki, jonge intellectuelen die in de jaren 1860-1870 naar het platteland gingen om daar de revolutie te preken. De boeren zaten daar echter helemaal niet op te wachten. Zij waren trouw aan de tsaar.”

Teleurgesteld hierover vormde een aantal narodniki de terreurgroep Narodnaja Volja (Wil van het Volk). Een van hen was biologiestudent Aleksandr Oeljanov, die in 1887 op 21-jarige leeftijd werd opgehangen vanwege betrokkenheid bij een mislukte moordaanslag op tsaar Alexander III.

De dood van Aleksandr was een traumatische ervaring voor zijn broer Vladimir, die op bloedige wijze wraak zou nemen op de tsarenfamilie en de geschiedenis zou ingaan als Lenin. De revolutie die hij in 1917 ontketende, was een goed georganiseerde staatsgreep door een groep beroepsrevolutionairen.

Overwegend dertigers

De meeste communistische partijen in Europa ontstonden als afsplitsingen van sociaal-democratische partijen, weet Van der Linden. „Je ziet dan wel dat de leden van nieuwe partij gemiddeld jonger zijn dan de achterblijvers. Maar het zijn nog steeds overwegend dertigers.”

Pas na de Tweede Wereldoorlog wordt de jeugd een politieke factor van betekenis, stelt Van der Linden. „Dat kwam door de economische groei en het hoger onderwijs dat werd opengesteld voor de massa’s. Tussen 1960 en 1970 groeide het aantal studenten in Frankrijk van 200.000 naar 650.000 en in Duitsland van 160.000 naar 275.000. Tegelijk ontstond er door de stijgende welvaart een aparte jeugdcultuur. Die twee zaken samen legden de basis voor de roerige jaren zestig en zeventig.”

Dat vindt ook Wim Klooster. „Tot die tijd was je óf kind, óf volwassene. Er tussenin zat eigenlijk niets, en zeker geen periode zonder al te veel verantwoordelijkheid waarin je de wereld naar je hand kon proberen te zetten. De leeftijdsgenoten uit vroeger eeuwen van de studenten van 1968 moesten werken om te kunnen overleven of zelfs al een gezin te onderhouden. Zij hadden te veel te verliezen.”

De jongeren van 1968 wilden hun doelen met acties buiten het parlement bereiken. „Je zou hun beweging daarom kunnen zien als een voortzetting van de Franse Revolutie – of juist een poging om daarmee radicaal te breken”, zegt Annelien de Dijn. „In 1789 werd de elite aangepakt door een parlement, in 1968 wás dat parlement de elite. Dus vonden de anarchisten dat de staat moest worden afgeschaft, de trotskisten en maoïsten dat er een communistische revolutie moest komen en groepen als Students for a Democratic Society dat er binnen het bestel meer democratische verdieping moest komen. Uit zulke gematigde organisaties zijn politici van partijen als D66 voortgekomen.”

Verbeelding aan de macht

In 1968 was ‘de verbeelding aan de macht’, met bekende leiders als Daniel Cohn-Bendit in Parijs, maar het is goed om je realiseren dat de studenten nooit écht aan de macht zijn geweest, zegt Klooster. „Er was in Frankrijk, toen de arbeiders zich ermee gingen bemoeien, even een moment dat de regering leek te gaan toegeven, maar dat liep uiteindelijk met een sisser af. Er is tot nu toe dus nog geen succesvolle door jongeren geleide revolutie geweest.”

Leiders van ‘1968’ in Parijs: Jacques Sauvageot (met microfoon) was toen 25 jaar. Links, met leren jas: Alain Geismar (28). Daniel Cohn-Bendit (23) staat niet op de foto. Foto AFP

Sterker nog, in geen enkele kapitalistisch ingerichte maatschappij heeft zich een succesvolle revolte voltrokken, zegt Van der Linden. „Onze verhouding ten opzichte van de staat is veranderd in de afgelopen eeuw. Vroeger kwam die alleen je graan halen of belasting heffen, nu krijgen we er ook wat voor terug: gezondheidszorg, onderwijs. Dat maakt dat meer mensen meer te verliezen hebben bij de omverwerping van het systeem.”

En hoe zit het in communistische landen, bijvoorbeeld de Culturele Revolutie in China waar studenten de oude garde weg treiterden, regelmatig de dood in? Van der Linden: „Dat was geen revolutie, maar een coup van partijleider Mao om met zijn rivalen af te rekenen. Je ziet trouwens wel vaker dat na een revolutionaire omwenteling de jeugd door de nieuwe machthebbers wordt gebruikt voor sociale controle en terreur. Denk ook aan Stalins Rusland, waar kinderen soms hun ouders aangaven, of aan de Hitlerjugend.”

Dit bewijst dat radicale jongeren zich lang niet altijd verbinden met de progressieve zaak, zegt Van der Linden „Van de maatschappelijke crisis die voortkomt uit de ontwrichting door het coronavirus, zullen denk ik ook vooral rechts-extreme partijen gaan profiteren. Ook bij de jeugd.”

Of Rutte zich écht zorgen moet maken om revolutionaire jongeren is nog maar de vraag, zegt de uit België afkomstige De Dijn. „De jeugd is bij ons een stuk militanter dan hier, valt me op. Het was in de jaren zestig in Nederland ook al niet bijzonder heftig en dat zie je nu weer bij de klimaatprotesten. Die zijn in België veel radicaler. Het lijkt erop dat die typisch Nederlandse repressieve tolerantie voor machthebbers nog steeds een succesvolle strategie is.”

250 jaar revoluties Amerikaanse Revolutie (1765-1783) Britse kolonies in Noord-Amerika maken zich los en vormen de Verenigde Staten. Franse Revolutie (1789-1799) De Franse koning wordt afgezet, gevolgd door een periode van chaos, terreur en burgeroorlog die eindigde met de benoeming van Napoleon tot Eerste Consul. Haïtiaanse Revolutie (1791-1804) Slavenopstand onder leiding van Toussaint Louverture die leidt tot de oprichting van een vrije republiek. Mexicaanse Revolutie (1810-1821) Kolonie maakt zich los van het Spaanse moederland. Belgische Revolutie (1830) België komt in opstand en maakt zich los uit het Koninkrijk der Nederlanden. Julirevolutie (1830) Opstand in Frankrijk waarbij de ene koning vervangen wordt door de ander. Revoluties van 1848 Een jaar van opstanden in Europa – onder meer in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië – met als doel meer democratie en nationale zelfbeschikking. Xinhairevolutie (1911-1912) De laatste keizer wordt afgezet en China wordt een republiek. Russische Revolutie (1917) In februari wordt de tsaar van de troon gestoten, in oktober grijpen de bolsjewieken de macht. Duitse Revolutie (1918) Na de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog wordt de Duitse keizer afgezet, linkse radicalen verliezen de burgeroorlog om de Weimarrepubliek. Indonesische Revolutie (1945-1949) Indonesië maakt zich met geweld los van Nederland. Cubaanse Revolutie (1956-1959) Fidel Castro werpt een militair regime omver en maakt van Cuba een socialistische republiek. Culturele Revolutie China (1966-1976) Sociale revolutie waarbij Mao Zedong zijn grip op de communistische partij en het land verstevigt. De revoluties van 1968 Op veel plekken in de westerse wereld demonstreren jongeren – soms gewelddadig – tegen de elites. Revoluties van 1989 In tal van communistische landen komt de bevolking in opstand en eist meer vrijheid – in Oost-Europa met succes, in China niet. Arabische Lente (2010-2012) Volksopstanden tegen autoritaire regimes hebben alleen in Tunesië enig succes, maar leiden elders tot repressie en burgeroorlogen.