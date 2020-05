Spiff, onze lieve 11 jaar oude kater, heeft het er moeilijk mee dat onze kinderen op kamers zijn. Zijn meerdaagse zwerftochten worden langer. Dan blijkt Spiff al een tijdje ergens anders te wonen. Op bezoek zien wij een blije kat in een jong, zorgzaam gezin. Bedroefd besluiten we dat het zo maar beter is. We zullen hem missen. Thuis kruipt mijn vrouw tegen me aan. „Goed van ons, hè,” zegt ze, met natte ogen. „Ja,” troost ik haar, „goed van ons”.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl