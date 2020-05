Snelle beursgang JDE Peet’s gedreven door koffie en corona

Veel koffie is er zeker doorheen gegaan. Bankiers, potentiële investeerders en het management van JDE Peet’s, moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts, werkten regelmatig tot diep in avond in de tien dagen voorafgaand aan de beursgang, vrijdag. Het internationale koffieconglomeraat haalde daarmee 2,3 miljard euro op. Nog nooit is de slotfase van een grote beursgang zo snel gegaan, aldus betrokken bankiers, beleggers en het beursbedrijf Euronext.

Vorige week dinsdag kondigde JDE Peet’s, geleid door de Amerikaan Kenneth ‘Casey’ Keller, nog aan dat het „binnen enkele weken” aandelen wilde gaan uitgeven via de Amsterdamse beurs. Het geld zou onder meer gaan naar het aflossen van schulden. Afgelopen donderdag, amper een week later, werd opeens bekend dat de beursgang de volgende dag al zou plaatsvinden. Waarom ging het plotseling zo snel?

Het moordende tempo heeft alles te maken met de coronacrisis, zegt Andreas Bernstorff. Hij is hoofd van de afdeling aandelenkapitaal bij BNP Paribas in Londen, een van de drie grote banken die namens JDE Peet’s zocht naar investeerders. JDE Peet’s, wereldwijd nummer twee in koffie en thee na Nestlé, wilde geld uit de markt halen vóór de beurzen misschien weer kelderen. Het virtueel overleg tussen de vele betrokken partijen bij de beursgang maakte het proces bovendien efficiënter.

Gepland in maart

Eigenlijk wilde JDE Peet’s, dat na een reeks fusies en overnames naast het van oorsprong Friese Douwe Egberts tientallen koffie- en theemerken bezit, al in maart verhandelbaar worden aan Euronext. Dat plan was in december aangekondigd, vlak voor de eerste bevestigde coronabesmetting in China. Toen het virus in maart was verspreid naar Europa en de rest van de wereld, met een beurscrash tot gevolg, meldde het bedrijf via een persbericht dat de beursgang werd uitgesteld.

„Met die ervaring in het achterhoofd wilde de top van JDE Peet’s nu zo snel mogelijk handelen”, zegt de van oorsprong Ierse bankier Bernstorff telefonisch. „Na de enorme volatiliteit die we in maart en april hebben gezien, was het de afgelopen twee weken rustig op de financiële markten. Het sentiment is zelfs licht positief. Maar dat kan zomaar weer voorbij zijn. Je wilt in deze tijden geen dag langer met je beursgang wachten dan nodig.”

Gewoonlijk duurt de ‘roadshow’, de intekenperiode voor een nieuw aandeel, zo’n twee tot vier weken. Bij JDE Peet’s was dat drie dagen: een record

Vandaar dat, zodra de markt gunstiger werd, er vol gas werd gegeven om investeerders te laten intekenen op de aandelen, stelt Bernstorff. Gewoonlijk duurt zo’n periode twee tot vier weken, waarbij de top van het bedrijf langsgaat bij grote investeerders, zoals pensioenfondsen, om persoonlijk vragen te beantwoorden over hun bedrijf en strategie. De zogeheten roadshow. Daarna krijgen investeerders doorgaans acht dagen om de begeleidende banken te laten weten hoeveel aandelen ze willen kopen en tegen welke prijs, het bookbuilding.

Nu werd het proces ingekort tot tien dagen, met daarin slechts drie dagen bookbuilding. „Het ging zorgvuldig, maar wel in recordtijd”, aldus de bankier van BNP Paribas. Meerdere factoren hielpen. Omdat de beursgang „precorona” was aangekondigd, had de bedrijfstop van JDE Peet’s al in persoon verkennende gesprekken gevoerd met grote investeerders . Ook waren de cijfers en prognoses van het bedrijf relatief gemakkelijk te doorgronden. Bernstorff: „Topman Casey had al over langere tijd vertrouwensbanden opgebouwd. Toen bleek dat de vraag naar koffie en thee van JDE Peet’s ook in coronatijd sterk bleef, waren beleggers snel overtuigd.”

Hoog cafeïnegehalte

Een van de investeerders in JDE Peet’s vertelt dat de snelle beursgang in zijn beleving een iets te hoog cafeïnegehalte had. „Het was heel kort dag allemaal”, zegt een portefeuillemanager van een grote Nederlandse belegger, die alleen op achtergrondbasis wilde reageren. „Ik was al langer in gesprek met de brokers van de begeleidende banken over deze investering. In die zin waren we voorbereid. Maar na de publicatie van de prospectus dinsdag met de concrete cijfers van JDE Peet’s had ik slechts twee dagen om het bedrijf zelf te analyseren.”

De portefeuillemanager was afgelopen week dan ook „tot in de nachtelijke uren” aan het rekenen en via videoverbinding met collega’s aan het overleggen over een mogelijk belang in de koffiegigant. Gewoonlijk is er meer rust en praat hij bij grote beleggingen persoonlijk met de bestuursvoorzitter en de financiële top van een onderneming, en bezoekt bij een bedrijf als JDE Peet’s een koffiebranderij. Vanwege corona kon dat allemaal niet. „Totaal niet ideaal.”

Euronext moest „flink doorwerken” om JDE Peet’s al op vrijdag notering te geven

Beursbedrijf Euronext moest ook even „flink doorwerken” om JDE Peet’s al op vrijdagochtend een notering te geven, compleet met een „klein digitaal feestje” voor het koffiebedrijf, de banken en de investeerders bij het luiden van de gong om negen uur, toen het aandeel bij opening 11 procent steeg. Dat vertelt Simone Huis in ‘t Veld, bestuursvoorzitter van Euronext Amsterdam. „Het proces van een beursgang verloopt altijd volgens dezelfde stappen. Maar in dit geval gingen die stappen heel snel.”

Net als de bankiers en veel grote investeerders had het team bij Euronext al voor de pandemie persoonlijk kennisgemaakt met de top van JDE Peet’s. „De laatste tijd ging het contact noodgedwongen via videoverbinding”, zegt Huis in ’t Veld. „Dat ging prima. Voor ons laat de beursgang van JDE Peet’s zien dat de kapitaalmarkt een aantrekkelijke vorm van financiering blijft, ook in deze tijd.”

Huis in ‘t Veld verwacht net als bankier Bernstorff en de portefeuillemanager van de grote Nederlandse belegger dat de ervaring in coronatijd het proces van beursgangen blijvend verandert. Het slotproces van laatste vragen aan het management zal virtueel – en daarmee sneller – blijven gaan, denken ze. Maar liefst wel nadat er in een eerdere fase een persoonlijke ontmoeting is geweest tussen bedrijf en belegger. De portefeuillemanager: „Wij investeren wel iets meer dan een paar centen. Dan kijk je elkaar graag eerst even in de ogen.”

