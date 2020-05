Rutte vroeg jongeren om advies. Hier zijn wat van hun ideeën

Wat wil jij voor de toekomst van Nederland nu corona alles op zijn kop heeft gezet? Wat is jouw idee voor de anderhalvemetersamenleving? Premier Rutte vroeg de Nederlandse jongeren te komen met ideeën en kritiek („liefst opbouwend”). Jonge(re) lezers gaven gehoor. Dit is een greep uit hun reacties.

Kies een ander woord

De anderhalvemetersamenleving is een vreselijk woord. Het is een samenleving zonder bioscopen en theaters, zonder restaurants en cafés, zonder concerten en festivals, zonder sportevenementen en met veel online maar nauwelijks echt onderwijs. De anderhalvemeterregel ontmantelt de samenleving. Een jongere die echt kritisch is, weigert voor die samenleving ideeën aan te dragen. Laten we eerlijk blijven en politici vragen hun woorden zorgvuldiger te kiezen. Het is tenslotte onze taal die ons tot mensen maakt en ons in donkere dagen wat hoop zou moeten bieden.

Deksel op het toilet op school

De anderhalve meter is moeilijk in te schatten. De overheid moet daarom duidelijk laten zien wat anderhalve meter precies inhoudt. Daartoe kunnen we cirkels tekenen, net als in New York. Blijven mensen in hun cirkel, dan worden parken een stuk veiliger. Op het strand kunnen we parasols gebruiken. Verder is het belangrijk dat de anderhalvemeterregel ook voor basisscholen geldt. Die zijn nu soepeler, maar de (blijvende) gevolgen van Covid-19 zijn nog onduidelijk. Bovendien hebben veel basisscholen geen deksels op de toiletten, waardoor er bij het doorspoelen druppels in de lucht komen. Daar moet ook iets aan gedaan worden.

Zet studenten aan het werk

Door de coronacrisis komen veel mensen zonder baan te zitten. Laten we daarom werk creëren. Denk bijvoorbeeld aan studenten die als hulpdocent werken, nu kleinere klassen noodzakelijk zijn. Of die mensen begeleiden die aan de beademing hebben gelegen en een lange revalidatie nodig hebben. Zo’n begeleiding zou moeten worden vergoed door de ziektekostenverzekering (een soort persoonsgebonden budget, PGB).

Wees coulant voor studenten

Wees coulanter voor studenten die nu studievertraging oplopen, omdat ze slecht thuis kunnen studeren. Voor velen is de connectie met de universiteit en een studieplek buitenshuis belangrijk. Zorg dat deze studenten compensatie krijgen als ze studievertraging oplopen – niet dat ze extra moeten bijlenen.

Laat ons op vakantie gaan

Laat jongeren groepen vormen waarmee ze op vakantie kunnen. Ze blijven dan niet op anderhalve meter van elkaar, maar wel op anderhalve meter van andere mensen. Na een week of twee, in ieder geval vóór ze weer met mensen buiten hun groep opgaan, test je ze om er achter te komen of ze corona hebben.

Luistert u nu wel?

Meneer Rutte vraagt jongeren mee te denken over de toekomst. Maar dat doen we al lang. Vorig jaar demonstreerde ik met duizenden anderen op het Malieveld in Den Haag voor een beter klimaatbeleid. Toen dééd Rutte alsof hij naar ons luisterde, maar er veranderde niets. Als wij nu met ideeën komen, premier Rutte, luistert u dan wel?

Maak andere regels voor ouderen

Ik denk niet dat de anderhalvemetersamenleving haalbaar is. Nu is de vrijheid van iedereen boven de twaalf jaar op dezelfde manier beperkt. Dat moet anders. Het lijkt me meer dan logisch dat mensen tussen de 15 en 25 jaar niet dezelfde regels en adviezen krijgen opgelegd krijgen als mensen tussen de 60 en 70 jaar.

Laat ons sporten

Geef sport en vermaak terug aan de jongeren. Verruim de restricties voor buiten samenscholen, open de sportscholen en sta buitensporten in alle vormen toe, ook binnen de anderhalve meter. Stimuleer sectoren om buiten alternatieven te ontwikkelen, gericht op jongeren én met enige ruimte voor een eigenzinnige interpretatie van de coronaregels. Zodat er, heel voorzichtig, een zekere vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaat.

Breng de mentor terug

Waar wij in de anderhalvemetersamenleving écht behoefte aan hebben, is verbinding. Met elkaar en andere generaties. Juist degene die recentelijk de levensfase heeft doorgemaakt waaraan jij net aan begint, heeft je veel te bieden. Wij, Team GeestKracht, stellen voor om het mentorschap terug te brengen, door opeenvolgende generaties met elkaar te verbinden. In de coronacrisis maar zeker ook daarna. Laten we niet enkel onze economie en gezondheidsstelsel verbeteren, maar ook meer putten en delen uit onze gezamenlijke geestkracht.