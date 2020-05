Politiebureau Minneapolis in vlammen op tijdens protestnacht

In de Amerikaanse stad Minneapolis is donderdagnacht een politiebureau in brand gestoken bij een protest tegen een gewelddadige en dodelijke arrestatie. Tegen 22.00 uur lokale tijd trok de politie zich „in het belang van de veiligheid van ons personeel” terug uit het politiebureau. President Donald Trump heeft gedreigd het leger in te zetten en dat op demonstranten te zullen laten schieten. In de stad Louisville is donderdag al op zeven mensen geschoten.

Het is al drie dagen onrustig in Minneapolis, waar maandag de ongewapende zwarte man George Floyd tijdens zijn arrestatie om het leven kwam. Ook in andere steden zijn duizenden Amerikanen de straat opgegaan. Woensdag kwam zeker één iemand om het leven tijdens een avond vol vernielingen en brandstichting en hard politieoptreden daartegen. Het protest in Minneapolis begon donderdag volgens AP aanvankelijk met een vredige mars door de stad. Naarmate die langer duurde en steeds meer versplinterde, zouden volgens het persbureau toch botsingen met de politie zijn ontstaan. Volgens lokale media heeft de politie rubberen kogels en traangas gebruikt.

Het leger

Botsingen waren er ook elders in de Verenigde Staten. In verschillende steden – onder meer New York, Phoenix, Denver en Los Angeles – is deze week geprotesteerd tegen excessief politiegeweld waarvan zwarte Amerikanen volgens de betogers onevenredig vaak slachtoffer worden. Ook Floyd is volgens de betogers omgekomen door racistisch geweld. In Louisville in Kentucky is volgens de lokale politie donderdag op zeker zeven mensen geschoten. Zeker één van hen verkeert in kritieke toestand. In Louisville doodde de politie twee maanden geleden een zwarte vrouw tijdens een huiszoeking in een drugszaak. In veel steden gaat mensenrechtenbeweging Black Lives Matter voorop in de protesten.

De vier agenten die bij de arrestatie en dood van Floyd betrokken waren – waaronder de agent die minutenlang met zijn knie op de keel van Floyd zat – zijn ontslagen. President Trump zegt een onderzoek „naar de uiterst verdrietige en tragische dood” van George Floyd te hebben gelast, maar burgemeester Jacob Frey van Minneapolis wil dat zij worden vervolgd. De president verweet Frey donderdagavond „een totaal gebrek aan leiderschap”. Trump zegde de gouverneur van Minnesota, de staat waar Minneapolis ligt, via Twitter de komst van de National Guard toe.