Overheidsgarantstelling kredietverzekeringen niet 100 maar 90 procent

De Nederlandse staat gaat niet voor 100 procent garantstaan op kredietverzekeringen, zoals eerder was afgesproken, maar voor 90 procent. De regeling is aangepast om goedkeuring te kunnen krijgen van de Europese Commissie voor de staatssteun. Dat heeft het ministerie van Financiën vrijdag bekendgemaakt.

Het ministerie had begin april de intentie al uitgesproken om dit jaar voor een bedrag van 12 miljard euro aan risico’s over te nemen van kredietverzekeraars, waarbij de staat uiteindelijk een verlies verwachtte van 1 miljard euro. Sindsdien is er over de precieze invulling onderhandeld tussen de Nederlandse overheid, de kredietverzekeraars en de Europese Commissie.

Kredietverzekeringen maken jaarlijks voor ruim 200 miljard euro aan leveringen mogelijk tussen leveranciers in Nederland en hun afnemers in binnen- en buitenland. Door de impact van de coronacrisis dreigden de kredietverzekeraars hun dekkingen flink te moeten terugschroeven, omdat het risico op wanbetaling flink toenam.

Dat had extra economische schade kunnen veroorzaken, omdat hiermee veel handel zou zijn stilgevallen. Zonder kredietverzekeringen durven veel leveranciers het namelijk niet aan om hun producten, zonder directe betaling, te leveren. Dit had 75.000 Nederlandse bedrijven kunnen treffen, schrijft het ministerie.

Nederland had volledig garant willen staan voor de kredietverzekeringen, maar Duitsland had eerder al toestemming gekregen voor een garantstelling van 90 procent. Brussel heeft daarom afgedwongen dat de Nederlandse regeling is aangepast, zodat deze in de hele EU hetzelfde is.

„Een belangrijk deel van de verzekerde handel is immers grensoverschrijdend”, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) vrijdag aan de Kamer. „Als een Nederlandse exporteur [...] meer dekking krijgt dan een Duitse exporteur door verschillen in de herverzekering, kan dat de concurrentieverhoudingen beïnvloeden.”

De regeling is nu zo opgezet dat de eerste 1 miljard euro aan schade voor 90 procent wordt gegarandeerd door de staat. De overige 10 procent wordt naar rato gedragen door de in Nederland actieve kredietverzekeraars Atradius, Coface, Euler Hermes, Nexus, Mercury en Credendo. Die verzekeraars maken alle premies die ze dit jaar binnenkrijgen op de kredietverzekeringen over naar de Nederlandse staat; die betaalt de verzekeraars wel een vergoeding voor de uitvoering, zoals het checken van de kredietwaardigheid van afnemers.

De garantstelling is ingesteld op initiatief van de sector zelf. Tijdens de vorige crises in 2008 en 2013 was er nog veel kritiek op de kredietverzekeraars, omdat ze toen heel snel de limieten terugschroefden en daarmee de crisis verergerden.