Opheffing Orlando Festival dreigt

Het Orlando Festival Kerkrade dreigt te worden opgeheven. Het kamermuziekfestival, dat 38 jaar bestaat, heeft een negatief subsidieadvies gekregen van de Cultuurtank Limburg die de Gedeputeerde Staten Limburg adviseert over de Cultuurplanperiode 2021-2024. Het wegvallen van de provinciale subsidie van 177.000 euro zou het einde betekenen van het Orlando Festival, het oudste kamermuziekfestival van Nederland. Daarmee verdwijnen ook veertig kamermuziekconcerten uit de regio.

„Wij zijn totaal verbijsterd. Dit advies komt uit de lucht vallen”, zegt Orlando-directeur en artistiek leider Henk Guittart. Tijdens de jaarlijkse monitoring die plaatsvond in de vier jaar dat de Cultuurtank aan het advies werkte, bereikte het Orlando Festival nooit kritiek, aldus Guittart. De bezoekersaantallen stijgen en het publieksbereik via radio en cd’s is groot: „We hebben ook geen waarschuwing gekregen. Na 38 jaar word je gewoon geruimd.”

In het conceptrapport geeft de Cultuurtank een summier, maar positief inhoudelijk oordeel over Orlando. Maar in de „bedrijfsvoering en (daarmee samenhangend) nieuw publieksbereik” schetst het festival geen „overtuigend toekomstperspectief”. Van de 15 punten die Orlando in 2016 kreeg toegekend, zijn er nog 10 over; 1 punt daarvan is voor artistieke relevantie.

Sinds het wegvallen van de rijkssubsidie in 2013 is het Orlando Festival voor een groot deel aangewezen eigen inkomsten: meer dan 65% van de begroting, aangevuld met subsidies van de provincie en gemeente Kerkrade. Het SKL-bestuur vindt dat onwenselijk, vanwege het financiële risico, zegt SKL-bestuursvoorzitter Ad ’s-Gravesande. „Als de programmering relevant is, zou je de aanvraag naar rato moeten honoreren.” In plaats daarvan is de bedrijfsvoering voor de Cultuurtank nu reden de aanvraag af te wijzen.

Ironisch genoeg bevat de positieve artistieke beoordeling een misverstand, zegt directeur Guittart. Volgens de Cultuurtank is „de traditie om hedendaagse componisten centraal te stellen […] vernieuwend”.

Datis onzin, legt Guittart uit. „Onze aanvraag vermeldt Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Vermeulen, Pijper, Badings en Heppener als centrale componisten. Dit misverstand staat model voor de beperkte deskundigheid van de Cultuurtank.”

Het advies wordt in september behandeld in de statencommissie Cultuur en Samenleving. Provinciale Staten nemen begin oktober een besluit.