‘Nu ik alleen ben, werk ik nog meer dan voorheen’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Kees: „Ik ga elke dag nog gewoon naar mijn werk op Kasteel Coevorden, alsof er geen coronacrisis is. Alleen heb ik nu vaak een spijkerbroek en een hoodie aan, in plaats van een driedelig pak. Want gasten zijn er nauwelijks en de werknemers en ik zijn nu veel bezig met het onderhoud van het kasteel en van de tuin. Dan trek je niet je nette kleren aan. In het hotel zelf is het stil. Gemiddeld zijn er nu drie of vier van de vierentwintig hotelkamers bezet.

„Als managing director ben ik voortdurend bezig met de vraag wat wel en niet mag. We hebben bijvoorbeeld een boeking gekregen voor eind augustus van een organisatie die twee nachten alle kamers wil boeken, inclusief ontbijt en diner. Dat mag, want hotels zijn gewoon open in deze tijd. Maar ze willen ook vergaderen in het kasteel en dat mag dan weer niet wegens de grote groep mensen bij elkaar. Dat soort dingen uitzoeken is nu mijn belangrijkste taak.

„Verder krijg ik nu meer vragen van het personeel, hebben we een nieuwe film opgenomen over het kasteel en post ik nieuwtjes over Kasteel Coevorden op Facebook. Ook heb ik het kasteel aangemeld op Thuisbezorgd.nl. De meeste rekeningen kunnen we nog wel betalen gelukkig. Als ons terras op 1 juni weer opengaat, krijgen we hopelijk wat meer lucht.”

In het kort Kees Dekker (39) volgde de Middelbare Hotelschool in Amsterdam. In 2015 werd hij managing director van Kasteel Coevorden. Hij woont in zijn eentje in een boerderij in het buitengebied van Emmen, die hij te koop wil zetten om terug te verhuizen naar de Randstad. Hij heeft twee kinderen (8 en 10) uit een eerdere relatie. Zijn inkomen bedraagt circa anderhalf keer modaal.

Terug naar de Randstad

Kees: „Ik heb de Middelbare Hotelschool gedaan in Amsterdam en heb daarna jarenlang gewerkt bij facilitybedrijf Sodexo, bij verschillende hotels in Amsterdam en bij de KLM. In 2014 kwam ik in contact met de eigenaar van Kasteel Coevorden die me vroeg om sales manager te worden. Elke dag pendelde ik heen en weer tussen mijn woonplaats Zaandam en Coevorden. Een jaar later werd ik managing director, kasteelheer, zeg maar. Ik heb geen speciale band met kastelen, maar ik vind het heerlijk om een mooi bedrijf te runnen, ook al ben ik niet de eigenaar.

„Ik krijg de ruimte van mijn werkgever om mezelf te ontwikkelen. Daarbij mag ik mijn eigen tijd indelen, een vrijheid die ik nooit eerder heb gehad bij een werkgever. Het klikt heel goed met de eigenaar, circa eenmaal per maand zien we elkaar om naar de cijfers te kijken. Het is inmiddels gelukt om verlies om te zetten in een bescheiden winst. Het nadeel van dit kasteel is dat het slechts 24 kamers telt en dat is weinig voor een hotel.

„Inmiddels was ik met mijn toenmalige vriendin verhuisd naar een boerderij in het buitengebied van Emmen. Die relatie is voorbij en ik woon er nu alleen. Maar ik ga de boerderij te koop zetten en weer in de regio Amsterdam wonen. Al mijn vrienden en familie wonen in het westen namelijk. De boerderij was echt een avontuur waar ik samen met mijn ex-vriendin aan begonnen ben, zij wilde heel graag dieren houden. Ik blijf hier niet in mijn eentje. Als je met z’n tweeën bent, is het makkelijker om ver weg van alles te zitten, dan heb je elkaar. Ik ben nu voortdurend aan het jongleren: mijn zakelijke leven in Drenthe, mijn privéleven in het westen. Als ik het huis verkocht heb, houd ik een kleine studio in het kasteel aan, zodat ik niet elke avond dat hele stuk terug naar de Randstad hoef te rijden.

„Nu ik alleen ben, werk ik nog meer dan voorheen. Ik begin een uurtje eerder, ga een uurtje langer door. Ik hoef niet per se thuis te zijn namelijk. Ik voel dat mijn werk-privébalans niet helemaal in orde is, maar ik vind dat niet zo erg. Ik heb maar vijf tot zes uur slaap per nacht nodig. Het gevaar is wel dat er niemand thuis is om me te corrigeren. Als ik voorheen ’s avonds wel eens op de bank in slaap viel, maakte mijn vriendin me wel wakker. Nu niet, dus ik zet nu maar een wekker, anders raakt mijn slaap-waakritme helemaal in de war.”

Chillen in de tuin

Kees: „Geld geef ik uit aan kleding, uiteten gaan, goede wijn en mooie whisky, vakantie en voorheen dus huisdieren. En aan alimentatie voor mijn kinderen uit een eerdere relatie, maar ik heb geen contact met hen. Wegens de dieren ging ik met mijn voormalige vriendin nooit ver van huis tijdens vakanties. Maar vóór die tijd heb ik wel verre, luxe reizen gemaakt, ik houd van comfort. Vorig jaar, toen mijn relatie uit was, vroegen vrienden mij mee naar een camping in Frankrijk. Daar sliep ik in een stacaravan. Ik zag er enigszins tegenop, maar ik heb een fantastische vakantie gehad. Soms moet je even uit je eigen comfortzone stappen. Voor dit jaar hadden we een glampingvakantie in Italië geboekt, maar ja, dat gaat dus waarschijnlijk niet door.

„Echte hobby's heb ik niet, maar ik kijk graag voetbal en ben een fervent Ajax-fan. Ik houd van gezelligheid, samen eten met vrienden, een spelletje. Ik kijk graag films en series en in de zomer zit ik graag in de tuin met een muziekje.

„2020 had het jaar moeten worden van de nieuwe start, ik voel dat ik wel weer toe ben aan een nieuwe relatie. Maar ja, dat is nu even moeilijk. Er zijn geen festivals of kroegen om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar dat komt wel weer.”

Hoe doet hij het? Wonen Kees woont in een boerderij in de gemeente Emmen. Vervoer Kees doet alles met de auto wegens het gebrekkige openbaar vervoer in de regio waar hij woont. Heel af en toe loopt hij naar de supermarkt in het naburige dorp. Hij heeft wel een fiets, maar gebruikt die nooit. Toen hij nog in de Randstad woonde, deed hij alles per openbaar vervoer en op de fiets. „Veel lekkerder.” Hobby Kees heeft een seizoenskaart van Ajax. Laatste grote uitgave Hij heeft zijn leaseauto laten tunen, zodat die meer kracht heeft en efficiënter rijdt. Bedtijd Tussen een uur en half twee ligt Kees meestal wel in bed. Soms later. „Omdat ik echt een avondmens ben, maar ook doordat ik regelmatig ’s avonds werk.”