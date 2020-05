‘Advocaat lekte informatie aan Ridouan Taghi’

Het Openbaar Ministerie heeft de deken van de orde van advocaten geïnformeerd over een advocaat die informatie over een gevoelige strafzaak via via zou hebben gelekt aan Ridouan Taghi. Het gaat, zo meldt het AD op basis van anonieme bronnen, om Khalid Kasem. De advocaat, die meedeed aan het televisieprogramma De Slimste Mens en een boek over Ajax-speler Abdelhak Nouri schreef, ontkent in het AD met klem dat hij informatie heeft gelekt. Hij is in 2015 inderdaad advocaat geweest in het onderzoek naar een groep handlangers van Taghi, maar stelt nimmer vertrouwelijke informatie te hebben gelekt. Dat onderzoek kreeg de naam 26Koper mee en draaide om een grote wapenvonst in Nieuwegein.

Kasem refereert in zijn reactie in het AD aan een stuk dat donderdag is gepubliceerd op de website van deze krant. „Weliswaar werd mijn naam niet genoemd, maar ik begrijp dat de gedachte ontstaat dat de omschrijving op mij van toepassing is”, aldus Kasem. „Zoals je ziet ontken ik expliciet dat ik hier iets mee te maken heb gehad, daarom was ik ook zo geschokt over de publicatie in NRC.”

Kasem is samen met Peter R. de Vries en diens zoon oprichter van het advocatenkantoor Kasem De Vries advocaten. De misdaadjournalist en programmamaker maakte vrijdag bekend dat hij stopt bij het kantoor. „Mijn job zit er op”, meldde hij via Twitter. Het OM wil niet ingaan op het bericht in het AD. De deken van de orde van advocaten laat aan de krant weten dat „hij vanwege de vertrouwelijkheid niet kan en mag reageren” op onderzoeken die hij doet. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 mei 2020