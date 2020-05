Protesten gaan door

In de Amerikaanse stad Minneapolis is donderdag voor derde dag op rij geprotesteerd tegen de gewelddadige en dodelijke arrestatie van George Floyd, een zwarte inwoner. De 46-jarige Floyd overleed maandag toen hij geboeid op de grond lag en een agent een knie op zijn nek had gezet. Hij was ongewapend. Op videobeelden is te zien dat hij naar adem hapt en zegt niet te kunnen ademen. Woensdagavond liepen de demonstraties uit op vernielingen en brandstichting, donderdag begonnen ze kalmer. De politie gebruikte traangas. (AP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 29 mei 2020