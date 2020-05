Massaal testen start op 1 juni: ‘Alleen bellen met milde klachten’

Ben je aan het kuchen en bang dat je corona hebt? Iedere Nederlander kan vanaf komende maandag 8.00 uur, via een telefoonnummer dat dan gelanceerd wordt, een afspraak maken voor een test bij de GGD. Tenminste: als je milde klachten hebt. Naast hoesten zijn dat verkoudheidsklachten, koorts en minder goed kunnen ruiken en proeven. Bij ernstige klachten, zoals benauwdheid, blijft het advies: bel de huisarts.

1 Waarom kan iedereen per 1 juni getest worden?

Vanwege de versoepeling van de maatregelen. Komende maandag mogen terrassen, musea en bioscopen weer open en rijdt het openbaar vervoer weer de volledige dienstregeling. Met als gevolg dat het aantal contacten stijgt en de kans op besmettingen toeneemt. Door iedereen laagdrempelig te testen, hopen de GGD’s eventuele nieuwe uitbraken snel in beeld te hebben. In het begin van de crisis was het Nederlandse testbeleid terughoudend: alleen kwetsbare groepen en zorgmedewerkers worden getest. De afgelopen weken kwamen daar groepen bij, zoals mantelzorgers en docenten. Door de uitbreiding van het aantal testlaboratoria tot bijna vijftig en de aanschaf van meer testmachines en -materialen kan nu elke Nederlander snel een test krijgen.

2 Hoeveel tests zijn voor dit uitgebreide testen nodig?

De GGD vindt het moeilijk in te schatten hoe roodgloeiend de telefoon maandag zal staan. Het virus is de afgelopen weken sterk onderdrukt: het aantal testen lag vorige week tussen de 4.000 en 5.000 per dag en slechts vijf procent daarvan was positief. Tegelijkertijd konden burgers tot nu toe niet zelf een test vragen. De vraag naar testen zal dus vermoedelijk stijgen, maar niet in de buurt komen van de testcapaciteit van 30.000 per dag die in juni mogelijk moet zijn.

De bedoeling is dat iemand die in aanmerking komt, de volgende dag een test kan krijgen op één van de ruim tachtig testlocaties van de GGD. Mensen die niet mobiel zijn, krijgen thuis bezoek van een GGD-medewerker die de test afneemt.

In een persbericht waarschuwde de GGD deze week dat het maken van een afspraak zeker de eerste dagen na 1 juni wat langer kan duren. „Als alleen mensen met milde klachten bellen, moet het lukken”, zegt een woordvoerder. Een woordvoerder waarschuwt dat een test zinloos is als je geen klachten hebt. En je moet de klachten ook echt nú hebben. „De test toont op geen enkele manier aan of je eerder corona hebt gehad.”

3 Wat gebeurt er vervolgens als ik positief test?

Als iemand getest is, belt de GGD na circa 48 uur met de uitslag. Als die positief is, worden in dat gesprek direct de contacten van iemand in kaart gebracht. Aan huisgenoten van een nieuwe Covid-patiënt wordt telefonisch gevraagd twee weken in strikte quarantaine te gaan en het huis niet te verlaten.

Ook belt de GGD ‘nauwe contacten’ op van een positief geteste patiënt. Dit zijn mensen die langer dan een kwartier binnen anderhalve meter met iemand hebben gezeten. Aan nauwe contacten vraagt de GGD „zo veel mogelijk” thuis te blijven, ook als ze klachtenvrij blijven. Wat mag dan nog wel, boodschappen doen? „Als je iemand hebt die boodschappen voor je kan doen, is dat het beste. Als je echt zelf moet gaan, ga dan op een rustig moment.” Nauwe contacten worden door de GGD binnen twee weken nog minimaal twee keer gebeld om te kijken hoe het met ze gaat. „Ontwikkel je alsnog klachten, dan blijf je thuis.”

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 mei 2020