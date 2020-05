Live-arrestatie van journalisten als nieuwe escalatie rondom protesten Minneapolis

Een cameraploeg van de Amerikaanse televisiezender CNN is vrijdagochtend (lokale tijd) gearresteerd terwijl de journalisten op zender verslag deden van de onrust in de stad Minneapolis, Minnesota. Daarbij werd geen reden gegeven voor de arrestatie. Na grote verontwaardiging van journalisten, CNN en persvrijheidsorganisaties, en „nederige excuses” van gouverneur Tim Walz, is het drietal snel weer vrijgekomen.

In een ogenschijnlijk kalm moment legt reporter Omar Jimenez uit welke veiligheidseenheden aanwezig zijn op de plek waar in de nacht van donderdag op vrijdag hevige onlusten uitbraken tussen demonstranten en de politie. Die agenten komen zwijgend in beeld, totdat een van hen de verslaggever onderbreekt en zijn armen achter zijn rug vastpakt.

De cameraman moet zijn apparatuur afstaan en dan wordt ook hij gefouilleerd en in de boeien geslagen. De live-verbinding blijft in stand en de beelden werden uitgezonden, terwijl in de studio twee presentatoren van het programma New Day maar herhalen: „Als u nu inschakelt hier op CNN, ziet u hoe ons team ter plaatse wordt gearresteerd door politieagenten in Minneapolis…” „Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

Verslaggeving protesten tegen politiegeweld

De communicatie-afdeling van CNN noemde de arrestatie „een duidelijke schending van hun grondrechten”, en riep de gouverneur op om de verslaggever, zijn producer en de cameraman onmiddelijk vrij te laten. Daaraan werd dus snel gehoor gegeven, hoewel het waarom van de arrestatie niet echt werd opgehelderd. Een CNN-collega van Jimenez vertelde intussen op CNN dat hij als verslaggever nooit eerder problemen had gehad met de politie van Minneapolis - maar, zo stelde Josh Campbell zelf, hij is wit. Omar Jimenez is zwart - en zo was in ieder geval een analogie gemaakt met de problematiek de in die stad in korte tijd tot een kookpunt is gestegen.

Zie ook de fotoserie: Aanhoudende protesten na dood George Floyd in Minneapolis en andere Amerikaanse steden

Jimenez en zijn collega’s waren vrijdag op reportage in de wijken in Minneapolis waar afgelopen dagen grootschalige protesten plaatsvonden. De demonstraties zijn een reactie op de dood van de 46-jarige George Floyd, een zwarte ongewapende man die maandag omkwam bij een arrestatie - volgens de betogers het zoveelste geval van excessief politiegeweld tegen de zwarte bevolking in de Verenigde Staten. Bij de demonstraties in de rest van de week kwam het in Minneapolis, maar ook in andere steden, meermaals tot confrontaties tussen de demonstranten en de politie. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het lokale politiebureau in Minneapolis in vlammen op.

Die aanhoudende onlusten hadden in de vroege ochtend ook al de aandacht gegrepen van president Donald Trump, die op Twitter aankondigde desnoods het leger op de protesten af te sturen. Bij signalen van „plunderen” zouden die troepen toestemming hebben te schieten op de demonstranten. Dat bericht werd door het sociale media-platform afgeschermd, omdat het geweld zou verheerlijken. Daarop haalde Trump hard uit naar Twitter, dat volgens hem „niets anders doet dan leugens en propaganda verspreiden van China of de radicaal-linkse Democraten.” Hij zei erbij dat het platform „gereguleerd” moet worden.

De arrestatie van CNN-verslaggever Omar Jimenez en zijn collega’s: