Ondernemen in crisistijd: ‘Je merkt dat de mensen nu wel een beetje uitgesteund zijn’

Creatieve ondernemers

Sport

Winkels

Horeca

Diensten



Sport

Lisette Spaargaren, (44)

Eigenaar Capoeira School Semente in Haarlem

Aantal werknemers: werkt alleen

„Ik heb mijn lessen acht weken online gegeven via video. Daarna kon ik met mijn leerlingen naar een sportpark, op een stukje gras dat we mochten gebruiken. Ik moet zeggen: het was heel erg interessant hoor, die periode online. Maar capoeira kan je gewoon niet zo doen. Gelukkig kan ik straks weer gewoon de zaal in. Ik ben zo blij dat het voorbij is.”

Gilleske Kreijns (47) en Jitske van der Velde (37)

Eigenaren van yogaschool Yogaya in Utrecht

Aantal werknemers: 10 zelfstandige ondernemers

„De yogalessen via Zoom worden een stuk minder druk bezocht dan aan het begin van de coronacrisis. Ik denk dat mensen na hun werkdag even klaar zijn met al dat videobellen. Woensdagavond hadden we onze eerste les in de buitenlucht. Mensen namen hun eigen matje mee, en helaas nog even geen thee en bijkletsen na afloop. Stiekem hoopten we al dat we eerder konden openen dan vanaf 1 september, dus de plannen om in juli te openen liggen al helemaal klaar. De buitenlessen en online lessen willen we ook dan gewoon blijven geven, dus deze periode heeft ons toch nog wat opgeleverd.”

Saskia Buring (34)

Eigenaar dansschool Etudes in Haren

Aantal werknemers: 8

„De afgelopen periode is me gelukkig flink meegevallen. Tot twee weken geleden deden we online danslessen, nu danst inmiddels iedereen buiten. We hebben van pvc hoepels van twee meter doorsnede gemaakt voor de kinderen, waar ze tijdens het dansen in moeten blijven om afstand van elkaar te houden. Of de versoepelde maatregelen voor de sportscholen ook voor dansscholen gelden, is ons nog niet helemaal duidelijk. Maar onze dansschool is toch gesloten in de zomermaanden, dus zo veel maakt dat voor ons niet uit.”

Quirijn Kroese (29)

Mede-eigenaar boksclub Girl Power Boxing

Aantal werknemers: 20-30

„De professionele workoutvideo’s hebben goed uitgepakt, we hebben er al meer dan dertig gemaakt en willen dat blijven doen. We zijn ook Zoom-workouts gaan geven, onder andere bokstrainingen, waaraan twintig mensen per keer kunnen meedoen. We verzorgen nu bokstrainingen in de buitenlucht. In Groningen hebben we een steiger gebouwd waaraan zestien bokszakken hangen. Ondanks het feit dat we volledig achter het besluit stonden om de sportscholen gesloten te houden, zijn we erg blij met het nieuws dat we straks weer binnen mogen lesgeven. De buitentrainingen en de workoutvideo’s houden we erin.”

Delicatessenzaak Familie van Rijk in Utrecht. Foto Dieuwertje Bravenboer

Terug naar boven

Winkels

Marike van der Werff (39)

Kaashandel Fromagerie Abraham Kef in Amsterdam

Aantal werknemers: 18

„Er werd veel kaas cadeau gedaan, omdat mensen niet bij elkaar op bezoek konden. Onze chauffeurs hadden echt een sinterklaasgevoel. Ik ben nog steeds overdonderd door de drukte van de afgelopen tijd. Wat ik belangrijk vind: van mijn team is nagenoeg iedereen blijven werken. Normaal leveren we aan tachtig restaurants. Met een aantal van hen ben ik alweer in gesprek, voor als de horeca straks open mag. Nu is daarover nog een lichte euforie, maar ik verwacht later nog wel een klap. Redden de kleinere zaken het wel?”

Daniël Albering (53)

Eigenaar kinderboekwinkel De Kleine Kapitein in Rotterdam

Aantal werknemers: 8

„Langzaam daalt het besef in dat het economisch niet haalbaar is wat we doen. Ik bezorg nog steeds iedere avond boeken aan huis, omdat ik mijn klanten liefheb, maar qua omzet stelt het niks voor. Als ik een dag 40 procent omzetverlies heb, bel ik blij naar huis. Normaal gaat het om bijna het dubbele. Dat komt onder andere doordat ik nog maar dertig klanten tegelijk de winkel mag binnenlaten, in plaats van de honderdtwintig die eerder op een drukke zaterdag langskwamen. Nu probeer ik de nadruk te leggen op de verkoop van buitenspeelgoed. 1 juni opent ons buitenterras met waterbaan en zandbak, voor toch nog een beetje vakantie in Rotterdam.”

Carlina de Lorenzo (53)

Mede-eigenaar van ijssalon Roberto Gelato in Utrecht

Aantal werknemers: 1 vaste medewerker, ongeveer 30 parttime oproepkrachten

„Eerst hadden we een to-go-box, waaruit mensen hun bestelde ijs konden pakken. Maar toen kwam de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Moeten wij dan zeggen: blijf thuis, maar haal wel een ijsje? Dus zijn we gaan bezorgen. Dat was superleuk. Kinderen stepten soms de hele wijk achter ons aan. Nu verkopen we weer in de salon. Ik schat dat we de helft van onze normale omzet halen. Maar ik heb veel ondernemersvrienden en ik denk dat we ons gelukkig mogen prijzen: wij zien tenminste niet ons levenswerk ten onder gaan.”

IJsbrand van Buitenen (38)

Mede-eigenaar van Familie Van Rijk, een delicatessen- en broodjeszaak in Utrecht

Aantal werknemers: 6 parttimers

„De cadeaupakketten die we bedacht hadden, met bier, wijn of lekkers, hebben als een tierelier gedraaid. We hebben er misschien wel zeshonderd verkocht. Maar ze hebben een lage marge en zijn heel bewerkelijk. Verder hebben we ook niet stilgezeten. De winkel is verbouwd. We hadden een paar horecatafels, maar wat moet ik daar op dit moment mee? Nu is er meer plek voor wijn, verse noten, koelkasten met bier. We hebben ook een webshop geopend. Eerder kwam het daar nooit van. Ik merk nu: we hebben kansen laten liggen.”

Margreet Plukker (53)

Eigenaar van boekhandel Plukker in Schagen

Aantal werknemers: 20

„We zijn altijd open geweest. Een tijd lang waren wij zo’n beetje het enige wat nog te doen was in Schagen. Thuisbezorging en afhaal van online bestelde boeken zijn allebei hard gegroeid de afgelopen weken: met meer dan 100 procent. Mensen willen lokale bedrijven helpen. Dat sentiment heeft enorm veel effect. Maar ik ben ook wel benauwd. Wij verdienen het geld vooral in oktober, november, december. Maar wat als er een tweede coronagolf komt? Of als we een zware economische crisis tegemoet gaan? Daarom zijn we voorzichtig met onze inkoop.”

Jan Postma (58)

Mede-eigenaar van een filiaal van supermarkt Plus in Lelystad.

Aantal werknemers: 130

„Het horecapersoneel dat na de sluiting tijdelijk voor ons kwam werken, werkt hier nog steeds. We hebben afgesproken dat ze mogen blijven totdat ze weer in de horeca terecht kunnen. Het zijn er, schat ik, tussen de vijf en tien. De meesten werken op de afdeling e-commerce: het bezorgen en verzamelen van bestelde boodschappen. Daar was de afgelopen maanden echt meer vraag naar en dat blijft ook in de toekomst wel, verwacht ik. Ik heb veel klanten gesproken die online bestellen eerst onzin vonden, maar nu merken dat het toch wel heel prettig is. Dus van dat tijdelijke personeel mogen er best een paar blijven, wat mij betreft.”

Terug naar boven

Lees ook het eerste deel uit deze serie: Ondernemen in crisistijd: ‘We deden niks online. Tot nu’

Horeca

Marjolein Smit (39)

Bierlokaal café de Koffer in Groningen

Aantal werknemers: 6

„We hebben de eerste weken sinds de maatregelen door onze nieuwe bierwebshop echt ongelofelijk goed gedraaid. Superfijn dat veel mensen ons zo hebben gesteund. Maar de afgelopen weken merk je wel dat mensen een beetje uitgesteund zijn. Vanaf 1 mei hebben we ook overheidssteun moeten aanvragen. We zijn wel met iets nieuws begonnen: bedrijfsborrels. We brengen pakketjes langs bij collega’s die op een woensdag of vrijdag een online borrel hebben. Hoe het ook gaat, met collega’s op vrijdagmiddag naar de kroeg zit er sowieso voorlopig niet in.”

Elise Moeskops (37)

Mede-eigenaar van Lastage en Lazuur, restaurants in Amsterdam

Aantal werknemers: 32

„Tot vorige week ben ik volle bak doorgegaan met mijn online wijncursussen. Soms waren er kneiterveel mensen, ik had fans die bijna elke les meededen. Maar ik heb ook één les moeten afzeggen omdat er niemand kwam. Ook nu de horeca weer open mag, wil ik er iets mee blijven doen. De opbrengst staat in geen verhouding tot wat we met onze restaurants verdienen, dus in het begin voelde het weleens als bezigheidstherapie. Maar het heeft er wel mede voor gezorgd dat mijn bedrijf nog gezond is. En ik heb er veel lol aan beleefd.”

Danny Kovacevic (28)

Eigenaar restaurant Monarh (1 Michelinster) in Tilburg

Aantal werknemers: 20

„Bezorgen en afhalen doen we nog steeds. Zo hou ik het personeel bezig, en de gasten warm. Binnenkort mogen we weer open met maximaal dertig gasten. Gasten verwennen blijft leuk, maar om quitte te draaien is het voor ons eigenlijk niet genoeg. Break-even ligt op zo’n 45 man. Gelukkig zijn er subsidies en zolang we geen verlies draaien is het goed. Ikzelf moet het nu hebben van mijn spaargeld, want over ondernemers is door de overheid niet nagedacht. Ik denk dat er nog een zware tijd aan komt.”

Bibi May ’t Hart (36)

Mede-eigenaar van koffiecafé Buutvrij in Tilburg

Aantal werknemers: 6

„Het bezorgen aan huis is heel goed gegaan. Wij zijn de afgelopen weken zeven dagen per week open geweest, van tien tot twee. Klanten konden dan van de kaart bestellen, of kiezen voor een menu: broodje, koffie en taart. Dat laatste werd heel veel gedaan. Toen we net begonnen dacht ik: de eerste weken zal het wel druk zijn omdat klanten het ons gunnen, en dan zakt het in. Maar het is heel constant gebleven. Veel mensen en bedrijven in de buurt bestelden elke week weer. Het was voor ons daarom meteen duidelijk dat we hiermee doorgaan.”

Terug naar boven

Silvana Sodde van The Writer’s Guide (to the Galaxy). Foto Dieuwertje Bravenboer

Diensten

Thijs van Lier (33)

Eigenaar van De Ping Pong Club, spelletjescafe in Utrecht

Aantal werknemers: circa 20

„Onze speelotheek, waar we onze spellen verhuurden, hielp ons om in contact met onze doelgroep te blijven. Maar financieel heeft het niets opgebracht. Er waren elke keer maar een paar mensen die iets kwamen huren. Vooral spellen voor twee personen waren populair. We hebben wel nog andere dingen gedaan. Een online pubquiz en een cocktailcursus. Dan kon je een pakket met ingrediënten halen en leerde je via een livestream hoe je cocktails moest maken. Dat was echt te gek. Maar al met al zet dat geen zoden aan de dijk. Dus ik ben onwijs blij dat we straks weer open kunnen.”

Rogier van Bemmel (34)

Bijlesbedrijf Bijlescontact in Amsterdam en omstreken

strong>Aantal werknemers: 50

„Het grootste deel van de bijlessen vindt nog online plaats. Onze richtlijn is: als leerlingen het prettig vinden, blijf het dan vooral doen. Maar ons bijleslokaal is ook weer open, met aangepaste indeling en plexiglas. Zoals we verwachtten, is onze omzet flink afgenomen. Toetsen zijn uitgesteld, examens zijn uitgevallen. Dan is het logisch dat leerlingen minder bijles nemen. Wij hebben als sociale onderneming niet veel vlees op de botten. Als er na de zomer extra toetsen worden afgenomen, halen we het misschien wel weer in. Maar als er een tweede lockdown komt, krijgen wij het wel zwaar.”

Astrid Schluter (50)

Directeur vastgoedmanagement woningbelegger Vesteda in Amsterdam

Aantal werknemers: 220

„In maart waren er minder inschrijvingen voor onze huurwoningen. Dat was misschien de eerste schik van corona. Deze maand lijkt wel een inhaalslag, het is een topmaand. We zijn veel meer digitaal gaan doen: bezichtigingen, de oplevering, de eindinspectie. Vertrekkende huurders moeten de woning op een bepaalde manier achterlaten, die inspectie doen we soms via Facetime. Ik hoor daar wisselende meningen over. Het levert tijdwinst op, maar je mist het persoonlijke contact, en kunt soms achteraf voor verrassingen worden geplaatst als je niet ter plekke bent.”

Sep Visser (56)

Commercieel directeur Lifeguard, bureau voor vitaliteitstrainingen in Utrecht

Aantal werknemers: 50 in dienst, 50 flexibel

„In het begin van de coronacrisis ging de hoeveelheid werk bij ons naar nul. Ik zou zeggen dat we nu weer ongeveer op 50 procent zitten. We hebben onze trainingen gedigitaliseerd en zien dat dit nu ook voor onze klanten vanzelfsprekend is. We hebben zelfs nieuwe trainingen bedacht, speciaal voor nu: zoals ‘Leiding geven op afstand’ en ‘Thuiswerken met kinderen’.”

Noémie Winkel (30)

Taalschool voor expats More than Les in Amsterdam

Aantal werknemers: 20

„Eind maart ben ik als een gek mijn lessen online gaan geven. Heel spannend, maar het ging eigenlijk hartstikke goed. Mijn klanten zijn vooral techbedrijven, die draaien toch door. Het heeft me zelfs nieuwe opdrachten opgeleverd. Ik geef nu ook online yoga- en bokslessen, ook aan Nederlandse werknemers. Als dit voorbij is, ga ik denk ik toch weer offline lesgeven. Maar ik kom sterker uit deze crisis. In de toekomst gaat het in mijn voordeel werken dat ik dit heb meegemaakt.”

Silvana Sodde (39)

Initiatiefnemer literair centrum Writers Guide (To The Galaxy) in Rotterdam

Aantal werknemers: 6

„Allerlei bijeenkomsten en workshops waarvan we dachten dat het echt niet online kon, worden via Zoom toch enorm druk bezocht, zoals de nachtelijke schrijfsessies en de feministische ‘open mic’. Bijkomend voordeel: iedereen kan nu deelnemen, er deed laatst zelfs iemand vanuit Athene mee. Voor sommige, normaal gesproken betaalde, evenementen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Ik worstel nog wel met het opstarten van echte bijeenkomsten. We hebben een hele kleine ruimte, dus ik zou maar de helft van de kaarten kunnen verkopen. Een evenement organiseren voor zeven mensen, dat is echt te weinig.”