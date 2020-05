In Oekraïne wachten tientallen krijsende baby’s op hun ouders – maar hype blijkt in scène gezet

Een vijftigtal krijsende baby’s ligt in plastic wiegjes op een hotelkamer in een buitenwijk in Kiev. Al weken liggen ze er onder een enorme kroonluchter op hun ouders te wachten. Vanwege de coronacrisis kunnen honderden ouderparen wereldwijd niet naar Oekraïne reizen om hun daar ter wereld gekomen kind in de armen te sluiten.

De baby’s figureren in een video waarmee het omstreden Oekraïense Biotexcom, de grootste draagmoederkliniek ter wereld, onlangs aandacht vroeg voor het door de pandemie ontstane probleem. In het gelikte filmpje benadrukt het bedrijf dat de kinderen niet aan hun lot zijn overgelaten en uitstekend worden verzorgd. „We gaan met de baby’s online en antwoorden op de vragen van ouders”, vertelt een kinderarts, terwijl de camera toont hoe keurige verzorgsters met mondkapjes de baby’s wassen en knuffelen.

De video veroorzaakte de afgelopen weken een mediahype en leidde tot vragen over de hoeveelheid kinderen die door de lockdown in Oekraïne zijn gestrand. Het land is vanwege de lage prijzen en losse wetgeving rond draagmoederschap een van de populairste bestemmingen voor wensouders. Biotexcom-directeur Albert Totsjilovski gaf, niet zonder trots, toe dat hij de video in scène heeft gezet en daarmee internationaal een „succesvolle mediahype” had gecreëerd. Tegen NRC geeft Totsjilosvki telefonisch toe dat sommige kinderen in de video al herenigd waren met hun ouders. „Niemand hielp ons, er waren allemaal huilende moeders. Ik stond onder grote druk. Later zal ik hiervoor verantwoording moeten afleggen”. Volgens hem verblijven op dit moment nog 73 kinderen in het hotel. Nederlandse klanten heeft hij tot zijn spijt niet. Dit omdat in Oekraïne de namen van de wensouders op de geboorteakte worden gezet, terwijl Nederland die van de draagmoeder vereist.

Geen statistieken

Jaarlijks zetten naar schatting duizenden Oekraïense draagmoeders baby’s op de wereld met genetisch materiaal van buitenlandse stellen. Zij ontvangen daarvoor rond de 18.000 euro, grofweg de helft van het bedrag dat echtparen moeten betalen.

Het is een lucratieve business waarop nauwelijks toezicht is, vertelt jurist Sergii Antonov telefonisch vanuit Kiev. Antonov is directeur van een expertisecentrum voor medische en reproductieve rechten in Kiev en adviseert ouders en draagmoeders. Hij maakt zich grote zorgen over de door de coronapandemie gestrande baby’s.

„Er zijn geen officiële statistieken, en de overheid probeert de cijfers te drukken”, vertelt Antonov. „Het ministerie van Volksgezondheid beweert dat de afgelopen jaren in totaal niet meer dan vijfduizend draagmoederkinderen zijn geboren, die voor Oekraïense ouders meegerekend. Dat klopt niet. Volgens onze berekeningen worden jaarlijks ten minste tweeënhalf- tot drieduizend kinderen geboren, en dat zijn alleen die voor buitenlandse ouders.”

Volgens Antonov zijn er, sinds Oekraïne half maart de grenzen sloot, zo’n 140 baby’s ter wereld gekomen zonder nabijheid van hun biologische ouders.

De pandemie legt op pijnlijke wijze de problemen in de Oekraïense draagmoederindustrie bloot, zegt Antonov. „De laatste drie, vier jaar is een enorme grijze markt ontstaan van klinieken en bemiddelingsbureautjes. Dat zijn vaak niet meer dan kantoren aan huis die via buitenlandse partners klanten werven en betalingen via offshore rekeningen laten lopen.”

Verhit debat

Of de tientallen andere klinieken in het land ook gestrande kinderen opvangen, is onduidelijk. Op vragen van NRC antwoorden verschillende bedrijven niet of ontwijkend. Babyforyou, die zegt alleen voor de Japanse markt te werken, laat weten alle baby’s al voor de lockdown met hun ouders te hebben verenigd. Kliniek VittoriaVita schrijft op de website dat de tijdens de crisis geboren en gestrande baby’s in „een comfortabel, warm appartement” verblijven, onder toezicht van „een professionele nanny”. Via Whatsapp laat een medewerkster echter weten dat alle kinderen al zijn vertrokken.

Naar aanleiding van de gestrande baby’s is in Oekraïne verhit debat ontstaan over commercieel draagmoederschap. „Zo verandert Oekraïne in een internationale online winkel voor baby’s”, zei de Oekraïense kinder-ombudsman Mykola Kuleba in een Facebookpost waarin hij pleit voor een verbod. Ombudsman Ljoedmila Denisova zei eerder deze week tegenover Deutsche Welle dat ouders zich bij haar kantoor kunnen melden voor hulp. Zij wil geen verbod, maar betere regulering. „De vraag naar draagmoeders vanuit het buitenland is zo hoog. Een verbod zou het probleem niet oplossen, maar een ondergronds systeem in de hand werken.” Donderdag liet Sergii Antonov aan NRC weten dat dankzij de versoepeling van de lockdown in Oekraïne inmiddels meerdere ouderparen via Wit-Rusland naar hun baby kunnen reizen.

Biotexcom onderzocht op illegale kinderhandel Tegen de Oekraïense draagmoederkliniek Biotexcom loopt een onderzoek wegens kinderhandel en belastingontduiking. Dat schrijft het Oekraïense onderzoeksplatform Slidstvo. Het bedrijf is in handen van de Moldavische zakenman Albert Totsjikovski, die eerder een vergelijkbare onderneming runde met de zoon van de Moldavische ex-president en tevens een Duits paspoort heeft. Zijn bedrijf gaf in 2011 een kind mee aan een Italiaanse dat verwekt bleek met ander genetische materiaal. Het echtpaar werd aangeklaagd en het kind belandde in een kindertehuis, aldus Slidstvo. Daarnaast zou Biotexcom voor ongeveer 1 miljoen euro de belastingen hebben ontweken. Totsjilovski, die in tientallen schandalen opduikt, ontkent tegenover NRC de beschuldigingen.