Groot-Brittannië dreigt China met visumverruiming Hongkongers

Groot-Brittannië wil de visummogelijkheden voor Hongkongers met een Brits-overzees (BNO) paspoort uitbreiden, tenzij China alsnog de controversiële veiligheidswetten intrekt. Dat heeft de Britse buitenlandminister Dominic Raab donderdag gezegd, meldt persbureau Reuters.

Hongkongers met een BNO-paspoort kunnen momenteel een visum krijgen voor zes maanden. „Als China deze weg vervolgt en de nationale veiligheidswetgeving implementeert, gaan we die status veranderen”, dreigde Raab. „We zullen de zes maanden limiet weghalen en toestaan dat BNO-paspoorthouders naar het VK komen om te werken en studeren voor twaalf maanden, wat de weg opent voor vol staatsburgerschap.”

Nu probeert China zijn grip op Hongkong weer te versterken, onder andere door middel van een uitleveringswet waardoor Hongkongse burgers uitgeleverd moeten worden aan China, als het land daarom vraagt. Deze ‘veiligheidswetten’ zorgden afgelopen jaar voor maandenlange protesten die grote delen van het centrum van Hongkong en universiteiten plat legden. De protesten zijn afgelopen maand weer opgelaaid. Donderdag heeft het Nationaal Volkscongres van China gestemd voor de invoering van de nieuwe wetten, die in september in werking moeten treden.

Hongkong was 156 jaar lang een Britse kolonie, tot 1997. Daarna is het gebied overgedragen aan China, maar behield het een speciale status. Hongkongers die voor 1997 zijn geboren kregen naast een Chinees of Hongkongs paspoort ook een BNO-paspoort.

