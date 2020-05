Een man als een kraai op een kruk

Het systeemplafond is zo’n plafond van tegels waarachter draden en stekkers en leidingen weggewerkt zijn. Is dat interessant? Nee. En toch is er een boek over, met een passend slome titel: Nederland onder het systeemplafond.

Marcel van Roosmalen bezocht grote en kleine evenementen in een ruimte met zo’n systeemplafond en beschreef ze. Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg ging ook en fotografeerde.

De schrijver ken ik uiteraard: hij schrijft een column in deze krant, gedrenkt in alledaagse triestigheid. Er valt veel te lachen. En te treuren, als je uitgelachen bent. Ik ken die fotograaf ook. In het Architectuurcentrum Amsterdam (ja, dat heeft een systeemplafond) zag ik in 2011 zijn fotoreeks over zogeheten olifantenpaadjes, korte afsteekjes, en herkende hoe Nederlanders zich niet laten vertellen dat ze een bepaalde route moeten nemen. Tel Van Roosmalen en Van der Burg bij elkaar op en je hebt het ideale stel om Nederland onder het systeemplafond te verkennen. Maar het zal mij benieuwen. Is dit een fotoboek of leesboek? Want dat is een ongemakkelijke wet bij boeken als dit: óf je kijkt niet zorgvuldig naar de foto’s, óf je laat de tekst zo’n beetje zitten.

Er wordt een vrouw met „zweetplekken” in haar „grote grijze hangtrui” verbaal afgerost

Hoofdstuk 1 is taai. In troosteloze zinnen beschrijft Van Roosmalen wat mensen zeggen en doen als hij erbij is. Ja, dat is lachen, zeker als het handelaren in systeemplafonds zijn. Maar juist omdat het handelaren in systeemplafonds zijn (hoe duf kan het worden) nadert het verhaal gevaarlijk dicht aan botweg ridiculiseren. Hoofdstuk 2 helpt ook niet: daar zijn vijftien ambtenaren op cursus – dat is andermaal jagen op gewichtig doen, joligheid en naïviteit. Bovendien wordt hier een vrouw met „zweetplekken” in haar „grote grijze hangtrui” verbaal afgerost. Maar op Van der Burgs foto zie ik een aardige vrouw. Met die trui is niks mis. Zweet zie ik niet, en stel dat dat wel zo geweest was, wat dan nog? Ze lacht, ze amuseert zich, Van den Burg treft haar voor wat ze is, stralend en verlegen.

Iedereen leest

Marcel van Roosmalen en Jan Dirk van der Burg: Nederland onder het systeemplafond. Atlas Contact. 384 blz. € 27,50 Nederland onder het systeemplafond.

Het kan ook anders. Zo schetst Van Roosmalen in de portiersloge van een gokhal zorgzaam een unverfroren vriendelijke man. En bij de eigenaar van het café waar het systeemplafond naar beneden kwam, lijkt hij niet meer weg te willen. Maar vaker vervalt hij in herhaling met zijn inzoomen op kneuterigheid. Dan wordt mij het chagrijn te veel.

Daarom is dit een fotoboek. Ook Van der Burg treft met zijn foto’s koddigheid en ponteneur, maar hij is niet bang om zich te laten kennen. Een ‘mooie’ compositie kan hem gestolen worden, het gaat vaak om een gebaar: een man met zijn plastic bekertje tussen zijn tanden, een man als een kraai op een heel laag krukje. Het mooist zijn de foto’s met mannen in de weer om iets aan de praat te krijgen.

Wat zeggen de beelden samen over Nederland onder dat systeemplafond? Dat mensen daar enorm hun best doen. Mensen met een rooie kop van inspanning. Mensen die ergens om geven. Aardige mensen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 mei 2020