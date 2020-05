Veel koppels stellen hun bruiloft uit door de uitbraak van het coronavirus, maar sommige kiezen ervoor het feest in aangepaste vorm te laten plaatsvinden. Zo ook dit stel in Alexandria, in de Amerikaanse staat Virginia. Terwijl hun familie via Zoom meekeek, gaven Linda Delk en Ardell Hoveskeland op veilige afstand van de gemondkapte pastoor en gitarist het ja-woord. Hierop zei de pastoor: „you may remove your mask and kiss the bride".

Foto Andrex Caballero-Reynolds/AFP