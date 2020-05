De tong van Tefaf terug in de vriezer

Er ligt nog sole meunière voor vier dagen in de vriezer wanneer cateraar Jeroen Enzerink op woensdag 11 maart het slechte nieuws hoort: kunstbeurs Tefaf gaat een halve week eerder dicht. Het coronavirus verspreidt zich steeds verder over het continent, en er is een kunsthandelaar besmet geraakt. De organisatie vindt het niet meer verantwoord de beurs door te laten gaan.

In de dagen ervoor heeft Enzerink met zijn bedrijf Maison van den Boer twee tijdelijke restaurants gerund op het kunstevenement. Het zijn eetgelegenheden die ogen als sterrenrestaurants: bij La Concorde konden gasten zichzelf trakteren op kalfstataki met truffelponzu, aubergine en truffel. Of op eendenleverpaté met in rode port gekonfijte pruimen. In een interieur vol goudtinten en designlampen van Brand van Egmond dronken bezoekers Californische of Nederlandse wijnen.

Nu moet Enzerink teleurgesteld 35 man toespreken: het is inpakken en vroegtijdig naar huis.

Tefaf zal achteraf voorlopig de laatste grote opdracht van Maison van den Boer (260 medewerkers) blijken. Op 13 maart verbiedt het kabinet alle grote evenementen, een maatregel die in de maanden daarna verlengd zal worden tot en met – voorlopig – 1 september. De afgelaste evenementen leiden er uiteindelijk toe dat het Veghelse Maison van den Boer een nieuwe, onbekende investeerder moet aantrekken om te overleven.

Verdwenen zomer

„We keken binnen twee weken naar een verloren jaar”, vertelt Enzerink telefonisch. Vier wedstrijden van het EK voetbal, de Vuelta, Sail, de Invictus Games: de organisatoren annuleerden de evenementen, of verplaatsten ze naar een datum ver in de toekomst. Een zomer met miljoenen euro’s aan orders was opeens verdwenen. „Terwijl we ons aan het begin van 2020 op de borst stonden te trommelen: dit wordt hét jaar.”

Eind mei is de situatie bij de grootste cateraar van Nederland nog nauwelijks verbeterd. Ja, de tak die kookt voor bejaardentehuizen draait nog redelijk door, maar dat is ongeveer 10 procent van de totale omzet – zo’n 45,6 miljoen euro in 2018, met 1,4 miljoen euro winst.

Het bedrijf uit 1906, dat de vaste cateraar is van de Arena en de Beurs van Berlage, heeft voor de meeste koks nu geen werk. „We hopen dat er snel een vaccin komt”, zegt Enzerink. „Tot die tijd moeten we andere oplossingen vinden.”

De NOW-regeling dekt volgens Enzerink zo’n 68 procent van de salariskosten die Maison van den Boer moet uitbetalen: alleen de loonkosten zelf worden voor 90 procent vergoed, niet de bijbehorende premies.

Dat leidde begin mei tot betalingsproblemen. Maison van den Boer zocht contact met een nieuwe, onbekende geldschieter. Die wilde wel bijspringen, maar eiste in ruil daarvoor dat andere schuldeisers de schulden aan Maison van den Boer zouden kwijtschelden.

Volgens het bedrijf verlopen die gesprekken „goed” en wordt gewerkt aan een akkoord. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat het bedrijf extra financiering krijgt: dat gebeurde na een moeizaam verlopen 2016 ook al eens.

Al vroeg in de coronacrisis bleek dat de cateringsector het zwaar zou krijgen. Twee uitzendbureaus die arbeidskrachten leverden voor evenementen, Mise en Place en Eventure, vroegen al na een paar weken faillissement aan. Ze boden vooral werk aan studenten, vaak op evenementen van Maison van den Boer.

Het probleem is vooral dat niemand precies weet wanneer de grote evenementen weer mogen plaatsvinden, vertelt Michiel Meier Mattern, voorzitter van de brancheorganisatie voor eventcateraars ONCE. Met enige jaloezie kijkt de sector dan ook naar cafés en restaurants, die op 1 juni voorzichtig weer open mogen. „Dan hebben ze in ieder geval iets van omzet.”

Dat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland, waarvan ONCE deel uitmaakt, vooral aandacht vroeg voor cafés en restaurants, was frustrerend voor de cateraars. „Er zaten vooral cafébazen bij Jinek en zo, maar partycatering wordt nooit genoemd.”

ONCE, dat 38 leden telt, heeft zich nu ook aangesloten bij Eventplatform, de organisatie voor de evenementenbranche – waar ook bijvoorbeeld lichtverhuurbedrijven bij zitten. Die heeft inmiddels Jack de Vries, voormalig CDA-spindoctor en ex-staatssecretaris, in de arm genomen om in Den Haag te lobbyen voor steun. Een tweede gesprek met het ministerie van Economische Zaken staat voor begin juni gepland. Daarin gaat het onder andere over de vraag of de sector het na afloop van de tweede NOW-regeling al wel kan redden.

Verplaatsen, niet annuleren

Maison van den Boer ziet dat veel klanten wel bereid zijn om mee te denken: ze annuleren niet, maar kiezen voor een verplaatsing naar een later moment. Enzerink: „Sommigen hebben al een aanbetaling gedaan, maar zeggen: hou die maar.”

Daarmee blijft er nog wel een groot gat tussen nu en het najaar. Na september staat nog een aantal evenementen gepland die voorlopig nog niet zijn afgelast: concerten van André Rieu in Maastricht, en een grote dag voor gepensioneerden in De Doelen in Rotterdam, waar Maison van den Boer ook huiscateraar is. Maar als deze doorgaan, is het nog maar de vraag met hoeveel mensen dit uiteindelijk zal gebeuren.

Één miniem voordeel zit er trouwens wel aan de crisis: om van voorraden eten af te komen, heeft Maison van den Boer „uitverkoop” gehouden onder het personeel, zegt Enzerink. Die tong van de Tefaf? „Daar heb ik nog wat van in de vriezer liggen.”

