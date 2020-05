Agent opgepakt om dood George Floyd in Minneapolis

In de zaak rond de dood van George Floyd in het Amerikaanse Minneapolis is vrijdag een politieagent opgepakt. Het gaat om Derek Chauvin, die op videobeelden is te zien terwijl hij tijdens een arrestatie met zijn knie op Floyds nek zit. Dat heeft de plaatselijke openbaar aanklager bekendgemaakt, aldus persbureau Reuters. Sinds het overlijden van Floyd, maandagavond, is het zeer onrustig in Minneapolis.

Chauvin wordt aangeklaagd voor doodslag en third degree murder, vergelijkbaar met dood door schuld. Drie andere agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Floyd zijn niet aangehouden. Naar hen loopt nog een onderzoek. Justitie verwacht dat daar ook nog aanklachten uit zullen voortkomen. De vier politiemannen waren dinsdag al ontslagen.

Bekijk ook deze fotoserie: Aanhoudende protesten na dood George Floyd in Minneapolis en andere Amerikaanse steden

Floyd, een zwarte man, werd minutenlang door de agent tegen de grond gedrukt. Hij zei meerdere keren dat hij geen lucht kon krijgen en lag na verloop van tijd roerloos op de grond. In het ziekenhuis aangekomen, bleek hij te zijn overleden. Floyd voldeed volgens de politie aan het signalement van een man die een vals bankbiljet had uitgegeven. Hij zou zich hebben verzet tegen zijn aanhouding, maar was ongewapend.

Rellen

Naar aanleiding van de dood van Floyd gingen de afgelopen dagen in Minneapolis en andere Amerikaanse steden duizenden mensen de straat op. In Minneapolis braken diverse keren rellen uit, waarbij zeker één persoon is omgekomen. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een politiebureau in brand gestoken. Later op de dag werd een CNN-cameraploeg opgepakt, en snel weer vrijgelaten. President Donald Trump heeft de Nationale Garde, een legeronderdeel, naar de stad gestuurd. Hij dreigde dat het vuur geopend zou worden wanneer de ongeregeldheden zouden uitlopen in plunderingen.

De demonstranten zien het incident als een voorbeeld van het systematische racisme waarmee de zwarte bevolking in de Verenigde Staten volgens hen te maken krijgt. De gouverneur van de staat Minnesota, waar Minneapolis ligt, beloofde vrijdag een einde te maken aan de rassenongelijkheid. Eerst moeten de rellen echter ophouden, zei deze Tim Walz: „We moeten de orde in onze samenleving herstellen voor we de ongelijkheid kunnen aanpakken.”