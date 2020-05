Aanhouding voor dubbele brandstichting Brabantse zendmasten

De politie heeft dinsdag een verdachte opgepakt voor het in brand steken van twee zendmasten in het Brabantse Veldhoven. De 30-jarige man uit Veldhoven kon in zijn woning opgepakt worden na onderzoek van de recherche, zo maakte de politie vrijdag bekend. Het is niet duidelijk of het twee 5G-zendmasten betreft.

De man wordt ervan verdacht in de ochtend van 11 april kort na elkaar twee zendmasten in brand te hebben gestoken. De politie laat weten dat er niks bekend is over het mogelijke motief van de verdachte en of hij mogelijk andere branden in zendmasten aanstak. Momenteel loopt hiernaar een onderzoek. Op 29 mei wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Vorige maand hield de politie al drie verdachten aan voor zendmastbranden in Dronten in Flevoland en de stad Groningen. De afgelopen maanden zijn er meer aangestoken branden in zendmasten geweest, vermoedelijk in verband met de introductie van 5G. Volgens sommige complottheorieën houdt het coronavirus verband met 5G.

Branden in zendmasten kunnen ertoe leiden dat lokale telecomnetwerken uitvallen, waardoor ook hulpdiensten onbereikbaar worden. De NCTV noemde de brand in zendmasten een „zorgelijke ontwikkeling”. Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) zijn de acties „een aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving.”

