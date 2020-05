11 procent winst bij beursgang van JDE Peet’s

Het concern JDE Peet’s, waartoe koffiemerk Douwe Egberts en theemerk Pickwick behoren, heeft vrijdagochtend zo’n 11 procent winst genoteerd bij de beursgang. De handel in Amsterdam begon op 31,50 euro per aandeel, maar dat schoot kort na opening van de beurs naar 35 euro per aandeel. Daarmee beleefde het concern de grootste Europese beursgang van dit jaar: het haalde 2,3 miljard euro op aan nieuwe aandelen en komt uit op een marktwaarde van 15,6 miljard.

Dat is iets hoger dan het minimum dat de eigenaren van JDE Peet’s zelf verwachtten. Zij gingen uit van een opening tussen de 30 en 32,25 euro. In de prospectus die het concern publiceerde, werd een verwachte marktwaarde van ten minste 14,9 miljard vermeld.

Koffiebrander JDE’s Peet’s zou eigenlijk pas volgende week naar de beurs gaan, maar door de grote vraag van investeerders werd dat vervroegd. Van tevoren was al gebleken dat veel beleggers interesse hadden in een stap naar de beurs van dit bedrijf, dat per jaar 130 miljard kopjes koffie of thee verkoopt. Alleen Nestlé is een grotere koffieproducent.

Het concern bevat tientallen merken. Omdat driekwart van de opbrengsten van JDE Peet’s komt van producten die thuis worden genuttigd, heeft het concern nog niet veel last ondervonden van de coronalockdowns. Het verkoopt ook koffie en thee aan restaurants en een veel kleiner deel van de omzet komt uit caféketens, zoals Coffeecompany in Nederland. Het gehele bedrijf draaide in 2019 een omzet van 6,9 miljard euro. Met de opbrengst van de nieuwe aandelen op de beurs wil het bedrijf schulden verminderen.