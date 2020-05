‘Zelfs Duitsers gaan contactloos betalen’

Het had een geruisloze transitie moeten worden. Donderdag was Kurt Sievers’ eerste officiële werkdag als topman van het Nederlandse chipbedrijf NXP. Zijn komst was lang voorbereid; de Duitser Sievers werkte elf jaar met de voormalige topman Rick Clemmer. De 68-jarige Clemmer – Amerikaan en vooral Texaan – blijft aan als adviseur.

Founding father uit de Philips-tijd Kurt Sievers (51) is een van de ‘founding fathers’ van NXP. Hij begon in 1995 als techneut bij Philips en was nauw betrokken bij de deal waarbij Philips in 2006 zijn halfgeleidertak verkocht aan private equity partijen. Sievers hielp NXP te ontwikkelen tot voornaamste leverancier van chips aan de auto-industrie. Hij woont in Hamburg, is getrouwd en vader van 3 kinderen. Hij houdt kantoor in Hamburg en Eindhoven, maar is vooral continu onderweg.

Dat geruisloze lukte niet helemaal, mede omdat NXP’s aandeelhouders een dag eerder protesteerden tegen het al te scheutige beloningsbeleid. „Waarschijnlijk berust dit op een misverstand”, zegt Sievers (51) in een vraaggesprek met NRC.

De coronacrisis raakt het Eindhovense chipbedrijf (wereldwijd 29.000 werknemers) hard. Als grootste leverancier van chips aan de autoindustrie voelt NXP dat autofabrikanten wereldwijd hun productie stopzetten tijdens de lockdowns. NXP rekent het komende kwartaal op ruim 20 procent omzetdaling en een verlies van zo’n 200 miljoen euro.

Maar er is ook hoop, vertelt Sievers vanachter een iPad in zijn woning in Hamburg. „De Chinese industrie draait vrijwel weer op volle kracht, in Europa starten fabrikanten weer op.”

Hoe sterk wordt NXP geraakt door deze crisis?

„De omzetdaling is net zo scherp als die in 2009, maar toen groeiden we binnen een jaar weer explosief. Hoe snel het herstel nu gaat, durf ik niet te zeggen. Er zijn positieve tekenen; in China mijden mensen het openbaar vervoer omdat ze niet in drukke metro’s en bussen willen zitten. Dat stuwt de vraag naar individuele vervoermiddelen zoals auto’s. Ik had het niet verwacht, maar we kunnen ervan profiteren.”

Gaat NXP een nieuwe koers varen? Na corona, na Rick Clemmer?

„Nee, onze strategie is goed. Al worden op langere termijn misschien minder auto’s verkocht, er zit steeds meer elektronica in auto’s om ze veilig te laten rijden. Een premiumauto bevat nu al voor duizend of tweeduizend dollar aan chips. Wij zijn marktleider in radarsensoren en batterijmanagement voor elektrische auto’s.

„Rick blijft aan als adviseur. Wat verandert is dat ik Europeaan ben: een trotse Europeaan. We zijn een Europees bedrijf en dat is een voordeel als je veel zaken doet in China.”

Kan NXP functioneren ondanks het handelsconflict tussen VS en China?

„Het leven voor een wereldomvattend bedrijf is niet makkelijk. We doen het ontwerpwerk vaak in de VS en verkopen en produceren in China. We hebben die beide benen nodig om op te staan. Gelukkig is onze keten van toeleveranciers robuust en produceren we overal ter wereld.”

Is het overal kommer en kwel, of alleen in de autotak?

„De vraag naar andere producten, zoals chips voor de antennes van mobiele zendmasten en chips voor draadloze betalingen, groeit wel. Door de coronacrisis zien we een grote toename in het aantal contactloze betalingen. Zelfs Duitsers, die altijd zo gehecht waren aan hun contante geld, schakelen nu over op draadloos betalen.”

Dus u gaat u nu zelf ook zonder portemonnee de deur uit?

„Alleen als ik met mijn vrouw boodschappen doe. Zij heeft nog wel contant geld bij zich.”

Begrijpt u dat aandeelhouders het beloningsbeleid wegstemden?

„We zijn teleurgesteld in het stemresultaat, maar er rouleren nogal wat onjuiste interpretaties. Een deel van de verwarring is te danken aan de beloning die we beloofden aan de bedrijfstop nadat de Qualcomm-deal niet doorging [de overname van NXP sneuvelde in 2018 door het handelsconflict tussen de VS en China, red]. Experts raadden ons aan om zo het bedrijf te stabiliseren. Daar is nu veel kritiek op. Ik kan alleen maar zeggen: het werkte – we slaagden erin het bedrijf te stabiliseren.”

‘Herstartbonus’ van 24 miljoen dollar Beleggers in NXP vielen tijdens de aandeelhoudersvergadering op woensdag onder meer over het beloningsbeleid uit 2018. Toen dreigde leegloop omdat de overname door Qualcomm uitbleef. Om de continuïteit te waarborgen kreeg de NXP-top een reboot grand of herstartbonus in de vorm van recht op aandelen, over een periode van drie jaar. Rick Clemmer en Kurt Sievers kregen respectievelijk voor 72,9 en 24,3 miljoen dollar aan aandelen. Sievers vaste salaris destijds: 745.000 dollar. Over 2019 ontving de top geen vaste bonus, wel aandelen. De leiding levert sinds april een kwart van zijn vaste salaris in wegens corona.