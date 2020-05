VS klagen 28 Noord-Koreaanse sanctieovertreders aan

De Amerikaanse overheid heeft 28 Noord-Koreanen en vijf Chinese staatsburgers aangeklaagd vanwege het vermeende faciliteren van illegale betalingen aan het nucleaire raketprogramma van Pyongyang. Het is de grootste Noord-Koreaanse sanctieovertredingszaak die de VS ooit gevoerd heeft die draait om meer dan 2,5 miljard dollar (2,25 miljard euro). Dat heeft The Washington Post donderdagavond gemeld.

Het zou gaan om een wereldwijd crimineel netwerk dat actief is in onder andere China, Rusland, Libië en Thailand. De verdachten zijn beticht van het handelen als tussenpersoon voor de Noord-Koreaanse Foreign Trade Bank (FTB) - de belangrijkste bank voor buitenlandse valuta in het land. De tussenpersonen worden ervan verdacht wereldwijd 250 dekmantelbedrijven en -banken te hebben opgezet om witwasbetalingen die via de VS lopen te verhullen.

Vijf prominente verdachten zijn twee oud-directeuren van FTB, Ko Chol-man en Kim Song-ui, twee voormalig vice-directeuren van de bank, Hang Ung en Ri Jong-nam, en Han Ki-song, die naar verluidt in Thailand een heimelijke tak van FBT runde en lid was van de Noord-Koreaanse geheime dienst.

„Met deze aanklacht geven de Verenigde Staten te kennen dat zij vastberaden zijn de mogelijkheden te belemmeren voor Noord-Korea om illegaal toegang te krijgen tot het Amerikaanse financiële systeem”, zegt een van de openbaar aanklagers in een verklaring, aldus The Post. „We willen voorkomen dat ze deze onrechtmatige inkomsten kunnen gebruiken om het illegale massavernietigingswapens te verbeteren.”

Het is zeker niet de eerste keer dat de VS hun vizier op FTB richten. Twee jaar geleden legden de VS sancties op aan een Russische bank, Agrosoyuz Commercial, vanwege het doen van „een significante betaling” aan de directeur van de in Moskou gevestigde FTB. Hierdoor werden de Amerikaanse bezittingen van Agrosoyuz bevroren en mochten Amerikanen geen handel drijven met de bank.