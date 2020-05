Vleessector onder de loep om corona

Dinsdagavond nog moest de vleesverwerkende sector bij minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) langskomen. De slachterijen moesten aantonen dat ze genoeg doen tegen coronabesmettingen. Anders, zo zei Schouten, zou er ingegrepen worden.

Krap een dag later was het al zover.

Nadat op 20 mei een slachthuis van Vion in Groenlo werd stilgelegd vanwege grootschalige coronabesmettingen, was het woensdag de beurt aan een Vion-locatie in Apeldoorn. De politie constateerde daar woensdagochtend dat het vervoer van werknemers niet aan de richtlijnen van het RIVM voldeed.

Daarop werd het terrein op last van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) gesloten: de uitgang werd afgezet met dranghekken. Er zaten, zo meldt de VNOG, te veel mensen op elkaar in te kleine busjes.

Het is een opmerkelijke gang van zaken, juist omdat de werkwijze van de slachterijen tijdens de coronacrisis onder een vergrootglas ligt. „Gisteren nog hadden we er vertrouwen in dat Vion zich aan alle afspraken zou houden”, zei Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. „Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang Vion zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval.”

Lees ook: Ook de slachters zitten op een kluitje

Woensdag werden bij Vion in Apeldoorn personeelslijsten vergeleken met die van Vion in Groenlo, om te controleren of werknemers die in quarantaine zouden moeten, in Apeldoorn aan de slag zijn gegaan. Maar hier was in de avond geen bewijs voor gevonden. Ook een andere locatie van Vion in Groenlo, Vion Retail, werd daarop onderzocht.

‘Coronahotspots’

Slachthuizen lijken een brandhaard voor coronabesmettingen te zijn. In de Verenigde Staten is dat al enkele weken zichtbaar. Daar kwam de vleesindustrie voor een groot deel stil te liggen vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Dat heeft ook zijn uitwerking op de omgeving: The New York Times toonde op basis van data-analyse aan dat op plekken met veel vleesverwerkende industrie ‘coronahotspots’ zijn ontstaan.

In Nederland kwamen de problemen recenter aan het licht. De locatie van Vion in Groenlo werd vorige week woensdag stilgelegd. Uiteindelijk bleek dat van het personeelsbestand van 657 mensen ruim 20 procent besmet was. Begin mei was het al raak bij 28 medewerkers van Vion in Scherpenzeel. En deze week testten enkele personeelsleden van Van Rooi Meat in Helmond positief op corona.

De coronabesmettingen maken een sluimerend probleem in de vleessector plotseling urgent: de werkomstandigheden in de slachthuizen, met name die van arbeidsmigranten. Naar schatting is twee derde van de 12.000 werknemers in het vlees flexkracht, voornamelijk afkomstig uit landen als Polen en Roemenië. Vaak delen ze woonruimte met tientallen tegelijk. Ze wonen „hutjemutje” op elkaar, zei John Klijn , bestuurder voedingsindustrie bij FNV, maandag tegen NRC. Ook worden ze in groepjes naar slachterijen gereden.

Vleesbedrijven wijzen er vaak op dat niet zijzelf, maar de uitzendbureaus verantwoordelijk zijn voor vervoer en huisvesting van arbeidsmigranten. Maar die instelling is met een groeiend aantal coronabesmettingen niet houdbaar. Schouten wil dat de sector zelf verantwoordelijkheid neemt.

Vion zegde maandag toe de woonsituatie van hun flexwerkers te gaan inspecteren. Ook gaat het bedrijf medewerkers in grotere bussen vervoeren. Volgens het bedrijf berust het ingrijpen van de politie woensdag, voornamelijk op de interpretatie van het begrip ‘huishouden’, Vion zou dat wat ruimer nemen. Heerts zei woensdag dat hij de interpretatie van de politie volgt.

Deze donderdag mag Vion Apeldoorn in alle vroegte weer open mits het bedrijf de zaken op orde heeft. Maar Heerts voegde een dreigement toe: als het snel weer misgaat, moet de slachterij voor langere tijd dicht.

Arbeidsmigranten Veel van de circa 800.000 arbeidsmigranten in Nederland, van wie de helft uit de EU, liepen vanaf het begin van de coronacrisis grote kans Covid-19 op te lopen. Ze konden niet thuiswerken, wonen vaak dicht op elkaar en gaan in volle busjes naar hun werk. Hun registratie laat te wensen over, zodat er slecht zicht is op wie het zijn en waar ze verblijven. De situatie in de slachthuizen vestigt opnieuw de aandacht op deze groep. Na invallen vorig jaar was duidelijk dat Oost-Europese arbeidskrachten onder erbarmelijke omstandigheden hun werk moeten doen. Omdat ze ook nog bang zijn hun baan te verliezen – en daarmee vaak ook hun huisvesting – trekken ze niet gauw aan de bel bij problemen. Ze zijn slecht op de hoogte van hun rechten. De toezichthoudende instanties delen de informatie die ze hebben in onvoldoende mate. Arbeidsuitbuiting is verboden, maar in de praktijk is het vaak moeilijk een zaak rond te krijgen zodat veroordeling kan volgen. Vleesbedrijven pagina 8-9 Interview pagina 10

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven