Verontruste oppositie Suriname slaat alarm, Bouterse wil hertelling

De Surinaamse president Desi Bouterse, tevens leider van de NDP, wil een hertelling van alle stemmen in alle districten die zijn uitgebracht bij de parlementsverkiezingen. Dat heeft hij donderdag aangekondigd via de staatsradio. Hij deed dit kort na een persconferentie waarin de oppositie het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) had opgeroepen in te grijpen in de chaos die is ontstaan na de stemming.

„Laat in elk district, elk stembureau aangeven welke partij hoeveel stemmen heeft”, aldus Bouterse, „zodat het volk het kan zien en we weten wat er op het proces-verbaal staat.” De bevolking zou volgens Bouterse via de tv alles moeten kunnen volgen.

Eerder op de dag sloegen de drie oppositieleiders in Suriname, Chan Santokhi, Ronnie Brunswijk en Gregory Rusland, alarm tijdens een persconferentie in de Anthony Nesty Sporthal in Paramaribo, waar het hoofdstembureau is gevestigd. Ze spraken van pogingen dozen met processen-verbaal van verkiezingsuitslagen te verwijderen, pogingen processen-verbaal aan te passen en zelfs een poging tot brandstichting.

„Ik roep het OKB op in te grijpen”, zei VHP-leider Santokhi, die op basis van de voorlopige tellingen de grote winnaar van de verkiezingen is. Hij riep OKB-voorzitter Jennifer Silos-Van Dijk op snel de uitslag bekend te maken. De parlementsverkiezingen vonden afgelopen maandag plaats. In de sporthal zijn sinds dinsdag veel mensen van de oppositiepartijen aanwezig om de gang van zaken in de gaten te houden.

OKB-voorzitter Silos-Van Dijk zei eerder dat zij al uitslagen heeft, inclusief gefotografeerde processen-verbaal. Ze verweet het ministerie van Binnenlandse Zaken incompetentie. Drie dagen na de verkiezingen is er nog steeds geen uitslag. Volgens Santokhi gebruiken de autoriteiten de chaos om aan te sturen op een hertelling. „U kunt dan zelf wedden wat het resultaat zal zijn.” Volgens de tellingen tot nu toe leed de NDP van Bouterse een zware nederlaag en verloor zij haar parlementaire meerderheid.

