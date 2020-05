TV-geld wint van twijfel in Italië

Clubartsen twijfelen of het wel verantwoord is. Supportersverenigingen laten weten dat ze het respectloos vinden, of absurd. De minister van Gezondheid heeft lang gesuggereerd dat hij eigenlijk tegen is. De spelersvakbond vindt dat eerst het probleem van de niet-betaalde salarissen opgelost moet worden.

En toch wordt de Serie A hervat. Vanaf 20 juni, als de Italiaanse scholieren al aan hun zomervakantie zouden zijn begonnen als de scholen niet toch al dicht waren geweest wegens het coronavirus, worden de resterende twaalf speeldagen in versneld tempo afgewerkt. Zonder publiek. Vrijdag wordt de definitieve speelkalender bekend. Waarschijnlijk wordt in de week ervoor de bekerstrijd beslist.

„Het draait allemaal om de tv-rechten”, zegt de Milanese advocaat Vittorio Turinetti, sportrechtexpert. Die zijn voor heel de Serie A goed voor 973 miljoen euro per jaar, maar het laatste deel van 230 miljoen is nog niet betaald. Turinetti schat dat de tv-rechten voor de meeste clubs goed zijn voor dertig tot veertig procent van hun begroting. De clubs lopen al inkomsten van losse kaartverkoop en sponsoring mis en de meeste worstelen met het betalen van de spelerssalarissen. „Als de competitie herstart, blijven de negatieve financiële effecten beperkt”, zegt Turinetti.

Betaalzenders

Als het tenminste lukt betaling van die tv-rechten af te dwingen. Op 1 mei hadden de drie betaalzenders, met Sky Italia als de belangrijkste, de resterende betaling moeten doen. Dat is niet gebeurd. Sky wil 15 tot 18 procent korting, de clubs wijzen dat af, en de zaak ligt nu bij de rechter.

Voor veel supporters hoeft het allemaal niet. Begin deze maand verschenen er in Rome spandoeken van de Curva Sud, de vaste supporters van AS Roma. „Er zijn mensen die sterven, mensen die lijden, en mensen die hun vakken vullen”, stond op één ervan. En een ander: „Italië verkeert in een medische en sociale noodtoestand, deze competitie moet stoppen.” Supporters van Lazio, dat met één punt achterstand op Juventus nog een goede kans maakt op het kampioenschap, reageerden meteen. „Is dat niet omdat wij het scudetto nog kunnen winnen en zij niet?”, vroeg de populaire presentatrice Anna Falchi, verstokt fan van Lazio, zich af.

De Curva Sud staat niet alleen. Dat de wedstrijden „zonder het kloppend hart van deze volkssport: de supporters” gespeeld moeten worden, laat zien dat het voetbal meer een industrie dan een sport is geworden, en dat de economische belangen de doorslag geven, zeiden de Boys van Parma in een verklaring. Ook de ultras van de Noord-Italiaanse stad Brescia, zwaar getroffen door de pandemie, zijn tegen: „Te veel tranen, te veel doden.” Clubvoorzitter Massimo Cellino vindt de hervatting van de Serie A „pure waanzin”.

Uitgebreide protocollen moeten de kans op besmetting met het virus verkleinen: praten met de scheidsrechter moet op anderhalve meter, samen een goal vieren is verboden, de reservespelers moeten op afstand van elkaar zitten, er mogen maar tien journalisten per wedstrijd in het stadion en ze moeten vragen stellen via whatsapp. Wat er gebeurt als een speler of een lid van de staf positief wordt bevonden, is nog onduidelijk. „Daarnaast bestaat er een verhoogde kans op blessures”, zegt Ermanno Rampinini, hoofd van het sportlaboratorium van Mapei. Dat komt zowel door de hervatting nu als door de manier waarop de competitie wordt afgewerkt.

Na de twee maanden gedwongen pauze door de lockdown is eigenlijk meer voorbereidingstijd nodig dan de twee weken individuele training en de drie weken met het team die nu zijn uitgetrokken, legt hij telefonisch uit. „In de normale zomerpauze blijven spelers actief, maar nu mochten ze hun huis niet uit. Het is nu meer alsof je terugkomt na een blessure.” Omdat het bovendien moeilijk is oefenwedstrijden te spelen, zullen de spelers weer het veld in gaan met onvoldoende wedstrijdritme.

Bovendien is het speelschema slopend. Twee duels per week, veel reizen, hoge temperaturen – de spelers verzetten zich tegen een voorstel om om half vijf of vijf uur te spelen. Het is dan ’s zomers vaak nog ruim boven de 30 graden is. Rampinini: „Het is een enorme uitdaging om dit allemaal goed te laten verlopen en overbelasting te voorkomen.” De mogelijkheid per wedstrijd vijf wisselspelers in te zetten kan een beetje lucht geven. „Meer wisselen kan erg nuttig zijn. Als je kunt vermijden dat iemand 90 minuten speelt en dat beperkt tot 60 minuten, maakt dat een enorm verschil voor de herstelperiode. Die verbetert dan niet met 30 procent, maar met bijna 50 procent.”

Contract ontbinden

Nog een open vraag is wat de effecten zullen zijn op de langere termijn. Hoeveel hersteltijd krijgen de spelers? „Als je een te kleine pauze neemt, krijg je later in het volgende seizoen weer problemen’’, voorspelt Rampinini. Met een blik op de Europese kampioenschappen maakt Roberto Mancini, trainer van het nationale elftal, zich al zorgen. „Ik zou er de voorkeur aan geven te stoppen om rustig het volgend seizoen weer te beginnen’’, zei hij in de Italiaanse pers. „Er komt een eindeloze reeks wedstrijden en ik weet niet in welke conditie de spelers zich dan bevinden.’’

Doorspelen tot in augustus brengt ook een aantal praktische problemen met zich mee. Een aantal spelerscontracten loopt op 30 juni af. „Ik denk dat dit allemaal wel op te lossen is, met een richtlijn van de Fifa’’, zegt advocaat Turinetti. Al kunnen er complicaties zijn. Op de een na laatste speeldag speelt Inter tegen Napoli. En wat dan als de Belgische topper Dries Mertens, nu bij Napoli, inderdaad overstapt naar Inter, zoals wordt gespeculeerd?

Turinetti denkt dat sommige spelers, gaan proberen deze omstandigheden aan te grijpen om hun contract te laten ontbinden. Een argument kan zijn dat hun gezondheid onnodig in gevaar wordt gebracht, of dat de clubs een betalingsachterstand hebben. „Ik denk dat we daar nog voor verrassingen komen te staan”, zegt Turinetti.

Het probleem van niet-betaalde salarissen speelt bij de meeste clubs. Alleen Juventus, Parma en Roma hebben een akkoord bereikt met hun spelers, zegt Turinetti. In zijn samenvatting: Juventus hield haar spelers voor dat ze nergens zo goed verdienden en Roma deelde mee dat het geld gewoon op was. De meeste clubs hebben zonder overleg vanaf maart niets meer betaald. „De meeste clubs wachten of de competitie wordt hervat en wat dat voor hun begroting betekent, voordat ze met de spelers over geld gaan praten. Maar lagere salarissen zijn de enige manier om de situatie een beetje onder controle te houden.”

Hij verwacht dat sommige clubs zullen proberen hun duurste spelers te verkopen – al zal ook de internationale spelersmarkt de gevolgen van de coronacrisis voelen.

Hervatting van de Serie A is met vraagtekens omgeven. Inspanningsdeskundige Rampinini wil nog één ervaring delen. „Wie erin slaagt het plezier in het voetbal te hervinden, kan al deze problemen beter compenseren. Die mentale gesteldheid leidt ertoe dat spelers beter presteren en helpt ook bij het voorkomen van blessures. We zijn allemaal erg triest geweest en nu blij dat we weer naar buiten mogen. Dat zijn positieve emoties. Het is belangrijk vooral die op te pikken.”