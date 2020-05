Tamara van Ark (VVD) volgt Martin van Rijn op als minister

Tamara van Ark (VVD) wordt vanaf 9 juli de nieuwe minister voor Medische Zorg. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Van Ark, nu nog staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, volgt Martin van Rijn op, die na iets meer dan drie maanden zal opstappen.

Tamara van Ark zal een hoofdrol krijgen in de coronacrisis. Als minister voor Medische Zorg zal ze zitting krijgen in het kernteam, het ministeriële crisisberaad. Bovendien zal ze aanschuiven bij de Catshuissessies die premier Rutte (VVD) organiseert om over de crisis te praten. Samen met collega Hugo de Jonge (CDA) krijgt Van Ark de leiding over het coronabeleid.

Haar benoeming is opmerkelijk. Tamara van Ark wordt de derde minister voor Medische Zorg tijdens de coronacrisis. VVD’er Bruno Bruins stapte in maart op, nadat hij onwel was geworden in de Tweede Kamer. Hij werd opgevolgd door Martin van Rijn, een PvdA’er. De ervaren bestuurder Van Rijn werd voor drie maanden benoemd, zodat de VVD een opvolger voor Bruins kon vinden. Dat leidde tot de vrijwel unieke situatie dat een lid van een oppositiepartij een kabinetspost kreeg, al zat Van Rijn er formeel op persoonlijke titel.

Lof voor ‘rustige’ Van Rijn

Van Rijn wordt in Den Haag alom geprezen om de rust die hij bracht in het dossier. Van Rijn is nu onder meer belast met het coördineren van de inkoop van beschermingsmiddelen. Door sommigen werd rekening gehouden met een verlenging van zijn ambtstermijn, ook omdat de coronacrisis langer duurt dan sommigen verwachtten. Van Rijn zei daar onlangs zelf over tegen NRC dat hij nog niet gevraagd was. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei donderdagochtend tegen het Radio 1 Journaal dat er wat hem betreft wel weer een einde kon komen aan het ministerschap van Van Rijn. „De alarmfase is wel weer voorbij.” Wat een rol kan spelen, is dat een PvdA’er in het kabinet oppositie voeren lastiger maakt voor Asscher.

Tamara van Ark (1974) is op dit moment onder meer belast met de Participatiewet, kinderopvang en armoedebestrijding. Tussen 2010 en 2017 zat zij in de Tweede Kamer, daarvoor was zij onder meer wethouder. Wie haar opvolgt als staatssecretaris, is nog niet bekend.

Lees ook dit interview met Martin van Rijn: ‘Dan denk je toch: ik heb weer een vliegtuig geregeld’