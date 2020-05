Taghi raakte in paniek door politie-onderzoek

„Sir, wat is dit allemaal?” Het is woensdag 15 juli 2015 en Ridouan Taghi probeert te achterhalen wat de schade is van een grote actie waarmee de politie die ochtend is begonnen. Daarbij zijn een aantal vrienden en zakenpartners van Taghi aangehouden en is in een loods in Nieuwegein de grootste wapenvondst van deze eeuw gedaan. „Sir. Moeten sleutels opslag hebben. Anders is een zware probleem”, ratelt Taghi via zijn PGP-telefoon aan een bekende. „Sir, bij wie liggen die ijzers? Die liggen toch bij iemand thuis? Leg me uit?”

De zogenaamde ‘klapdag’ is het hoogtepunt van het onderzoek 26Koper, dat in maart 2015 begon met het volgen van een gestolen auto waaronder de politie een baken plaatste. Ridouan Taghi maakt zich duidelijk zorgen over hetgeen de politie heeft gevonden. “Bij devil en boek gaan ze niks vinden toch sir?”, stuurt hij aan een vriend.

Een uurtje later stuurt Taghi nog een bericht met zijn PGP-telefoon waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. De politie heeft die berichten ontcijferd. “Sir ga even ergens veilig zitten!!”. Buiten het advies om onder te duiken geeft hij nog een instructie: “Sir allemaal top advos erop zetten”. Het inschakelen van de topadvocaten moet „direct vandaag” gebeuren.

Orders van ‘de kleine’

Het zijn niet de enige orders van ‘de kleine’. Mensen hebben fouten gemaakt. Er moeten spullen veilig gesteld worden, een kluis moet zo snel mogelijk worden leeggehaald, wapens mogen niet gepakt worden. Daarnaast informeert hij naar de stash. Om iets na half tien ’s avonds stuurt Taghi nog een bericht. „Sir, advos moeten nu toch weten wat de aanklacht is?”

De start van het onderzoek, dat de naam 26Koper meekreeg, is naar nu blijkt een cruciaal moment in de strafzaak Marengo waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Dat blijkt uit nieuwe informatie die het Openbaar Ministerie de afgelopen twee weken heeft gepresenteerd in een serie tussentijdse zittingen en inzage in het strafdossier.

Tenminste drie moorden in de strafzaak tegen Taghi lijken direct voort te komen uit het onderzoek dat op die woensdag in juli 2015 tot aanhoudingen leidde. Het zijn de moorden op Ronald Bakker in september 2015, Abderrahim Belhadj in mei 2016 en Ranko Skekic in juni 2016. De drie mannen waren allemaal door de recherche benaderd in het onderzoek 26Koper.

‘Boek’ en ‘devil’

In de dagen na de invallen is Taghi druk bezig met het opmaken van de schade. Hij wil weten hoeveel wapens er nog zijn, hoeveel hasj er nog is en waar de Britse ponden zijn gebleven. Ook wil hij weten waar zijn vrienden van verdacht worden. Is het soms de moord op Samir ‘Babbel’ Jabli? „Die jongen moet naar advo gaan en precies kijken wat de aanklacht is’ tegen boek sir”, zegt Taghi op 17 juli.

Op die dag worden de verdachten in het onderzoek aan de rechter-commissaris voorgeleid, onder hen twee jeugdvrienden van Taghi. Hun bijnamen luiden „boek” en „devil”.

Twee uur later stuurt Taghi het volgende bericht door: „Salaam alikom sir. Ik heb net die man gesproken die devil helpt. Het broertje van Mussa. Hij zei tegen mij dat ze in maart zijn begonnen met dit onderzoek en het komt door die gestolen auto’s. Die jongens werden in de gaten gehouden. Toen hun die auto verkochten zat er al een zender onder. Die auto is van Wijk bij Duurstede naar ‘Geina’ (Nieuwegein) gereden. En daarna naar Mourik. Daar is die in de box gezet. Hebben ze gekeken, zagen ze hem staan. Hebben ze box volgehangen met camera en richtmicrofoon.”

Dit bericht vat precies samen hoe het onderzoek 26Koper is begonnen. Het is brisant dat Ridouan Taghi twee dagen na de aanhoudingen op de hoogte is van de aanleiding en het verloop van dat onderzoek. Alle verdachten zitten op dat moment nog in beperkingen. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De informatie die verdachten en hun raadslieden krijgen mag in belang van het onderzoek niet met derden worden gedeeld. Die regel is geschonden maar in het dossier is niet vastgesteld wie dat heeft gedaan.

Spyshop

Vanaf dat moment wordt er door Taghi en een aantal niet gearresteerde handlangers druk gespeculeerd over de start van onderzoek 26koper en de mogelijke gevolgen daarvan. „We moeten heads (schutters) klaar hebben staan en u moet echt weg daar zo snel mogelijk tot we dossier hebben”, zegt Taghi die in die dagen benadrukt dat de handel gewoon door moet gaan. „Als dit ons tegenhoudt zijn we gewoon shit sir, echt.”

Er wordt gesproken over een in beslag genomen boekhouding. Daarop staat ook een GPS-set die gekocht is bij een spyshop in Nieuwegein. Er wordt ook gesproken over de mensen van de spyshop. „Je hebt er 2 ouwe. Die we laatst zagen met sweepen en de kale oude die vroeger ‘skotoe’ (politie) was.” Dat laatste klopt. De eigenaar van de spyshop werkte vroeger als rechercheur.

Het gesprek lijkt er op te wijzen dat de groep door de spyshop auto’s heeft laten controleren op (politie)-bakens. Al deze zaken zorgen ervoor dat de gedachte gaat leven dat men bij de spyshop de politie heeft geholpen. „Ze hebben ons gewoon genaaid”, zo stelt een van de verdachten in 26Koper. „Spullen verkopen en ons naaien, verraden. Wie weet wat ze wel niet over ons hebben gezegd. Auto’s gebracht en zeggen alles is goed. Hij wou ons naaien.”

Vanaf dat moment leeft spyshopmedewerker Ronald Bakker in geleende tijd. „Nooit meer verraders of dubbelspel”, schrijft Taghi die zelfs overweegt om het pand van de spyshop te laten beschieten met een bazooka. Op 7 september 2015 stuurt hij: „Hoop morgen die kk spy verrader weg!’ Twee dagen later is het zover. Ronald Bakker wordt op 9 september om tien voor half zeven doodgeschoten voor zijn woning in Huizen. Veertig minuten later stuurt Taghi een bericht: ‘Kijk nieuws straks! Kankerspyshop honden!! Hebben dubbelspel gespeeld met ons. Sweepen en zender plaatsen voor petten sir. Maar boodschap is aangekomen.’

De beperkingen op het dossier 26Koper zijn op dat moment nog niet opgeheven.