Sensor van slechts elf atomen groot meet magnetische golven

Elf ijzeratomen in een keurig rijtje. Dat is alles waar de nieuwe magnetische sensor, ontwikkeld door Delftse onderzoekers, uit bestaat. Het geheel is nog geen honderdduizendste van een millimeter groot en bevat een antenne, geheugen, uitleesmogelijkheid en resetknop. Met de sensor kunnen piepkleine magnetische golven gemeten worden, tonen de onderzoekers maandag aan in Communications Physics. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van spintronica, een mogelijk alternatief voor elektronica dat meer energie-efficiënt is.

Een elektronisch signaal is een stroom van bewegende elektronen waarvan de wrijving bijvoorbeeld je computer opwarmt. Magnetische signalen zijn golven die door een materiaal bewegen zoals een wave door een voetbalstadion. De magnetische atomen (voetbalfans) staan stil, enkel de golf beweegt. Daardoor ontstaat er minder warmte en gaat er minder energie verloren.

Kompasnaalden en hun buren

De magnetische atomen kun je zien als kompasnaaldjes die allerlei kanten op kunnen wijzen en voelen wat er bij hun buren gebeurt. Als je ze op een rijtje zet en aan de meest linker kompasnaald draait, dan gaat diens buur ook draaien en de buur ernaast ook, etcetera, waardoor een magnetische golf door het materiaal loopt.

In theorie is dat een energie-efficiënte manier om signalen te versturen, maar in de praktijk zijn deze golven lastig te begrijpen. Ze bewegen razendsnel en alle kanten op. Bovendien gedragen de kompasnaaldjes zich quantummechanisch, wat betekent dat ze tegelijkertijd verschillende kanten op kunnen wijzen. „Dat maakt het heel lastig om magnetisme op de schaal van atomen te begrijpen en te voorspellen”, zegt groepsleider hoogleraar Sander Otte.

Om grip te krijgen op deze vluchtige, complexe golven hebben de onderzoekers het sensortje van elf atomen gebouwd. Het apparaatje moet piepklein zijn om de zwakke magneetgolfjes te kunnen meten. „Acht atomen plus drie als resetknop bleek de perfecte grootte”, zegt Otte. „Zes atomen was te gevoelig waardoor de sensor fouten maakte en tien atomen was niet gevoelig genoeg.”

Meten en verplaatsten

Voor de tests bouwen de onderzoekers draadjes van enkele atomen lang waar ze een magnetische golf doorheen stuurden. Aan het uiteinde meet de sensor of de golf daar aankomt. Die golf veroorzaakten ze door een draadje aan de andere kant aan te slaan met een zogeheten scanning tunneling microscoop. Die heeft een scherpe naald waarmee je individuele atomen kunt meten en verplaatsten.

Met die naald zou je ook de magneetgolf kunnen meten. „Maar dan heb je twee naalden nodig”, zegt Otte. „Eén om het golfje te veroorzaken en een tweede om het te meten. Dat past niet op de kleine draadjes waar wij onderzoek mee doen.” Even vlug de naald verplaatsen kan ook niet. De magneetgolven zijn te snel.

Het nieuwe sensortje biedt uitkomst. Het kan razendsnel de magneetgolf meten dankzij de magnetische structuur van de atomen in de sensor. „Het zijn niet zomaar elf atomen die als levenloze legoblokjes op een rijtje liggen’, zegt Otte. „Ze zijn zo gepositioneerd dat hun interne kompasnaaldjes om en om liggen. Zodra er een magnetische golf langskomt, klappen die kompasnaaldjes om.” De naaldjes die naar rechts wezen, wijzen dan naar links en omgekeerd. Die verandering kan je later, in alle rust, meten met de microscoopnaald. Daarna reset je de sensor voor de volgende meting.

De uitkomst van de eerste tests zijn positief. De onderzoekers zagen inderdaad de eigenaardige magnetische golfbewegingen die je kan verwachten op basis van de quantummechanica. De volgende stap is om met deze grotere en complexere systemen te maken en te onderzoeken voor toekomstige spintronica.