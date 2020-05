Protesten na dood George Floyd lopen uit op vernielingen en een dode

In de Amerikaanse steden Minneapolis en Los Angeles zijn deze week duizenden mensen de straat op gegaan na de gewelddadige en dodelijke arrestatie van George Floyd, een inwoner van Minneapolis. Woensdagavond liepen de demonstraties daar uit op vernielingen, brandstichting, en hard politieoptreden. Ten minste een iemand is daarbij overleden. Floyd, een 46-jarige zwarte man, overleed maandagavond toen hij geboeid op de grond lag en een agent een knie op zijn nek had gezet. Hij was ongewapend. Op videobeelden is te zien dat hij naar adem hapt en zegt niet te kunnen ademen. De vier betrokken agenten zijn ontslagen, en is er een onderzoek geopend naar het politieoptreden.