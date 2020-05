Productie Boeing 737 MAX na vijf maanden weer hervat

Boeing heeft de productie van het vliegtuigtype 737 MAX hervat. De toestellen worden weer in kleine aantallen gebouwd en dit tempo wordt in de loop van het jaar opgevoerd, meldde de vliegtuigfabrikant woensdag. De productie van de 737 MAX, waarvoor een vliegverbod geldt, werd begin dit jaar voor onbepaalde tijd stilgelegd.

Het is niet duidelijk hoeveel vliegtuigen er momenteel worden geproduceerd. Voordat de productie werd stilgelegd, werden maandelijks ruim veertig toestellen gebouwd. Boeing sprak vorige maand de verwachting uit dat het maandelijkse productieniveau begin volgend jaar op 31 ligt. Eind vorig jaar stonden circa vierhonderd toestellen klaar die niet afgeleverd kunnen worden.

De 737 MAX wordt wereldwijd sinds maart 2019 aan de grond gehouden. Luchtvaartautoriteiten dwongen daartoe vanwege een ontwerpfout in de software. Die kwam aan het licht nadat in vijf maanden tijd twee toestellen van het type neerstortten. Bij deze crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 inzittenden om het leven. Boeing verwacht dat het probleem met de 737 MAX het bedrijf in totaal 18,6 miljard dollar (16,9 miljard euro) zal kosten.

Ontslagen

Bovenop de problemen met de 737 MAX wordt Boeing ook hard geraakt door de coronacrisis. De vliegtuigfabrikant kondigde woensdag het gedwongen ontslag van bijna 6.800 medewerkers aan. Deze ontslagen komen bovenop het vertrek van nog eens ruim 5.500 medewerkers. Vorige maand kondigde de vliegtuigfabrikant al aan een tiende van de circa 160.000 banen te gaan schrappen.