Oppositie Suriname slaat alarm om verloop verkiezingen

De drie oppositieleiders in Suriname, Chan Santokhi, Ronnie Brunswijk en Gregory Rusland, hebben donderdag tijdens een persconferentie in de Anthony Nesty Sporthal in Paramaribo, waar het hoofdstembureau is gevestigd, alarm geslagen. Ze spraken van pogingen dozen met processen-verbaal van verkiezingsuitslagen te verwijderen, pogingen processen-verbaal aan te passen en zelfs een poging tot brandstichting.

„Ik roep het Onafhankelijk Kiesbureau op in te grijpen”, zei VHP-leider Santokhi, op basis van de tellingen de grote winnaar is van de verkiezingen. Hij riep de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) Jennifer Silos-Van Dijk op haar in de media geuite dreigement waar te maken en snel de verkiezingsuitslag bekend te maken. De parlementsverkiezingen vonden afgelopen maandag plaats. In de sporthal zijn sinds dinsdag veel mensen van de oppositiepartijen aanwezig om de gang van zaken in de gaten te houden. Velen hebben er overnacht.

De OKB-voorzitter, de hoogste autoriteit die de verkiezingen geldig moet verklaren, zei eerder dat zij al uitslagen heeft, inclusief gefotografeerde processen-verbaal. Ze verweet het verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken incompetentie. Volgens Santokhi sturen de autoriteiten aan op een volledige hertelling met als argument de chaos rond de verkiezingen. „U kunt dan zelf wedden wat het resultaat zal zijn.” Volgens de tellingen tot nu toe leed de NDP van president Desi Bouterse een zware nederlaag en verloor zij haar parlementaire meerderheid.

Wachten op verkiezingsuitslag

Drie dagen nadat het tellen van de stemmen is begonnen, is er nog steeds geen voorlopige uitslag, terwijl de situatie rond de sporthal waar de stembussen met uitslagen zijn opgesteld chaotisch is. Ronnie Brunswijk van oppositiepartij ABOP vertelde hoe hij ‘s avonds met spoed werd gebeld, zich haastte naar de sporthal en zag hoe dozen waren geopend en er overal processen-verbaal op de grond lagen. Ook probeerden mensen volgens Brunswijk met brandstof het gebouw in brand te steken. Volgens Brunswijk probeerde een kleinzoon van president Bouterse dozen mee te nemen maar werd hij uiteindelijk tegengehouden.

Volgens Santokhi hebben de waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die door de oppositie zijn ingelicht over de incidenten, voor een tweede keer besloten nog langer in Suriname te blijven. Ook wordt de procureur-generaal ingelicht en verzocht „grondig onderzoek” te doen. „Er moet opgetreden worden, het democratisch recht van stemmen zit in de gevarenzone”, zei Santokhi.

OKB-voorzitter Silos-Van Dijk riep na de persconferentie van de oppositie in een tv-interview iedereen op „kalm te blijven”. Het OKB doet „zijn werk”, zo zei ze. De OKB-voorzitter zei te verwachten dat het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag nog met de voorlopig verkiezingsuitslag komt. Volgens haar hoeft het OKB „nog niet in actie te komen”.