Oogst eerste groene staatsobligatie: 6 miljard aan duurzame investeringen

De Nederlandse overheid heeft voor 6 miljard euro aan groene investeringen kunnen doen dankzij de opbrengst van de eerste groene staatsobligatie, die vorig jaar mei is uitgegeven. Het geld is voornamelijk gegaan naar investeringen in beheer en aanleg van de spoorwegen (3 miljard), de stimulering van duurzame energie (1 miljard) en duurzaam beheer van water (1,7 miljard).

Dat heeft het Agentschap van de Generale Thesaurie, de afdeling van het ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor de staatsschuld en de uitgifte van staatsobligaties, donderdag bekendgemaakt. In totaal is er met de opbrengst voor bijna 7 megaton aan CO 2 -uitstoot vermeden dankzij de groene investeringen. Concrete projecten waar het geld naartoe gegaan is zijn onder meer verbetering van dijken, de opknapbeurt van het Centraal Stationsgebied in Utrecht en het verduurzamen van 4.000 huurwoningen van woningcorporatie Wonen Limburg.

Vorig jaar mei wist de Nederlandse staat als eerste overheid een zogenoemde triple-A groene obligatie te plaatsen. Dat is de hoogste kredietwaardigheid, die ook geldt voor ‘normale’ Nederlandse staatsobligaties. De laatste jaren is de interesse voor dergelijke groene obligaties sterk toegenomen, omdat beleggers en investeerders (zoals pensioenfondsen) hun geld op een verantwoorde manier willen beleggen.

Verse groene obligaties

De Nederlandse obligatie werd zwaar overtekend: er was voor 21 miljard euro interesse. Door de sterke vraag van beleggers werd uiteindelijk besloten 5,98 miljard euro uit te geven, aan de bovenkant van de afgesproken bandbreedte van tussen de 4 en de 6 miljard.

Ook dit jaar zal het ministerie weer groene obligaties uitgeven. Eerst werd rekening gehouden met 2 miljard euro, maar het Agentschap verwacht dat dit meer zal worden. In januari werd met een groene uitgifte al 1,37 miljard euro opgehaald.

De Nederlandse staat wil met de uitgifte van eigen groene obligaties niet alleen duurzame projecten ondersteunen, maar ook de totale markt voor groene beleggingen ondersteunen. Volgens minister Wopke Hoekstra moeten de bestedingen die de staat doet met de groene obligaties dan ook ‘donkergroen’ zijn.

Naast het Agentschap gaven in 2019 nog zestien Nederlandse partijen groene obligaties uit. De totale uitgifte bedroeg 13 miljard euro. Wereldwijd steeg het aantal groene obligaties vorig jaar met 50 procent naar 233 miljard euro.