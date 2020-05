Ontslagboete blijft bij coronasteun bedrijven

Na felle kritiek en wekenlang onderhandelen heeft het kabinet een akkoord gesloten met vakbonden en bedrijven over het tweede steunpakket voor ondernemers, werknemers en zzp’ers. De omstreden ontslagboete, die het kabinet wilde schrappen, blijft – in een andere vorm – gelden voor bedrijven die loonsubsidie krijgen, bevestigen betrokkenen. Het steunpakket blijft bovendien een maand langer van kracht, tot 1 oktober.

Bedrijven die loonsubsidie aanvragen en personeel om bedrijfseconomische redenen ontslaan, moesten tot nu toe niet alleen de voor hen ontvangen loonsteun terugbetalen, maar ook werd een boete geheven van 50 procent. Vanaf juni, als het tweede steunpakket ingaat, vervalt die boete. Er komt een nieuwe voor in de plaats.

Bedrijven krijgen die nieuwe boete als ze meer dan twintig mensen ontslaan zonder instemming van vakbonden of ondernemingsraad. De boete bedraagt 5 procent van het totale subsidiebedrag, gebaseerd op de loonsom van ál het personeel dus.

Bemiddeling

Vakbonden waren bang dat sommige ondernemers te lichtzinnig gebruik zouden maken van de nieuwe ontslagmogelijkheid in de zogeheten NOW-regeling. Nu kunnen bedrijven die loonsubsidie krijgen niet reorganiseren zonder akkoord met werknemers. Als bedrijven en werknemers er samen niet uitkomen, volgt bemiddeling bij de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan tussen vakbonden en belangenbehartigers van bedrijven.

Toch zal de nieuwe ontslagboete voor de meeste bedrijven niet gaan gelden, omdat slechts 10.000 van de 120.000 bedrijven met loonsubsidie meer dan twintig mensen in dienst hebben. Ongeveer twee derde van de NOW-ontvangende bedrijven heeft minder dan tien werknemers. Nog eens 20 procent heeft minder dan 25 werknemers.

Ook bedrijven krijgen in het woensdagavond gesloten akkoord een extra toezegging van het kabinet. Ondernemers in de sectoren die het hardst worden getroffen door de coronamaatregelen krijgen maximaal 50.000 euro als tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Dat was maximaal 20.000 euro. Het precieze bedrag verschilt per bedrijf, omdat het afhankelijk is van bedrijfsgrootte, vaste lasten en omzetverlies.

Omscholing

Het nieuwe steunpakket geldt tot 1 oktober, een maand langer dan eerder beoogd. Kabinet, vakbonden en bedrijven hebben afgesproken dat ze voor die tijd samen een „perspectiefagenda” opstellen voor de langere termijn. Daarin moeten afspraken komen over grootschalige omscholing van personeel en opnieuw invoeren van deeltijd-WW en vroegpensioen. Ook gaan kabinet en sociale partners in gesprek over nieuwe regels rond flexwerk en zzp’ers.

Deze donderdag debatteert de Tweede Kamer over het tweede steunpakket. Oppositiepartijen als PVV, GroenLinks, SP en PvdA hadden veel kritiek op het schrappen van de ontslagboete. Deze week dreigde PvdA-leider Lodewijk Asscher opnieuw het tweede pakket niet te steunen als het kabinet vasthield aan het plan om de boete te schrappen. Nu zegt PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk: „We zijn tevreden. Nu kan het pakket door met brede steun.”