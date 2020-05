Moederbedrijf Douwe Egberts vrijdag al naar beurs in Amsterdam

JDE Peet’s, het moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts, gaat vrijdag naar de Amsterdamse beurs. Dat meldt het bedrijf donderdag. Aanvankelijk zou de beursgang op 3 juni plaatsvinden. Volgens JDE Peet’s is ervoor gekozen de beursgang naar voren te halen vanwege de „sterke reactie van investeerders op het aanbod”.

Vrijdag wordt bekendgemaakt wat de definitieve prijs per aandeel is en hoeveel aandelen worden uitgegeven. De eigenaren van het bedrijf rekenen op een openingskoers tussen de 30 en 32,25 euro, zo is te lezen in het eerder uitgebrachte prospectus. Hiermee zou de marktwaarde tussen 14,9 en 16 miljard euro uitkomen.

De beursgang van JDE Peet’s werd eerder dit jaar uitgesteld vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Vorige week maakte het bedrijf bekend toch terug te keren naar het Damrak. JDE Peet’s verkoopt koffie en thee aan supermarkten, restaurants en cafés in ruim honderd landen. Ook bezit het bedrijf een aantal koffieketens zoals het Nederlandse Coffee Company en het Amerikaanse Peet’s.

