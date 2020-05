‘Mijn naam is Viktor Orbán, ik word de volgende premier van Hongarije’

Heldenplein

Het GMF is het meest trots op de aanwezigheid van Orbán. Hij wordt gezien als een voornaam toekomstig Europees leider. Orbán is in het parlement de fractievoorzitter van Fidesz. Het is een partij van studenten die hij samen met Németh in 1988 heeft opgericht en die zich keerde tegen het communistisch bewind. Deze mannen worden het nieuwe verlichte gezicht in Midden-Europa, zo voorspellen de Amerikaanse organisatoren ons.

Het zal anders verlopen. Orbán zal zich inderdaad razendsnel ontwikkelen tot een machtig politicus. Maar hij wordt niet de voorvechter van mensenrechten en Europese integratie die de Amerikaanse stichting voorstaat. Tijdens onze zomer in Amerika wordt de scheiding der geesten al zichtbaar.

Orbán geniet internationale bekendheid sinds hij in 1989 op het Heldenplein in Boedapest in een gloedvolle toespraak de Russen opriep uit Hongarije te vertrekken. Orbán eiste democratische verkiezingen. Hij hield de rede tijdens de herbegrafenis van Imre Nagy die als premier in 1956 de Hongaarse opstand leidde tegen de Sovjetoverheersing en dit met zijn leven had moeten bekopen. „Orbán werd onze natuurlijke leider omdat hij het lef had voor een gehoor van honderdduizend mensen zo’n toespraak te houden”, zegt Németh.

Viktor stond meestal om zes uur op om Engelse woordjes te oefenen Zsolt Németh Hongaars politicus

In de VS wil Orbán zich verdiepen in „de ontwikkeling van de Amerikaanse buitenlandse politiek”. Ook heeft hij belangstelling voor „constitutioneel recht en de scheiding der machten”, zo staat er in de verlanglijst die we allemaal moeten inleveren. Op de eerste ochtend in Washington neemt Orbán tijdens de ronde waarin we ons kort moeten voorstellen geen blad voor de mond. „‘Mijn naam is Viktor Orbán, ik ben de leider van Fidesz, en ik word de volgende premier van Hongarije’. Dat was zijn eerste zin”, vertelt Wolfgang Krach (56), toen aanwezig als reporter van de Donaukurier en tegenwoordig hoofdredacteur van de Süddeutsche Zeitung in München. „Ik schrok van zo veel megalomanie, maar Orbán hield woord. Zes jaar later was hij voor het eerst premier”.

Groepslid Pauline Krikke (59), VVD-politica die later onder meer burgemeester van Den Haag zal worden, ziet een man die „absoluut zelfbewust en ontspannen” is. „Orbán en Németh straalden enthousiasme uit en keken vol verwachting uit naar de toekomst”. Riché is verbaasd over de onalledaagse demonstratie van „vastberadenheid en uitgesproken ambitie” van de Hongaarse fractievoorzitter. De Franse journalist tekent tijdens de eerste bijeenkomst in zijn programmaboekje karikaturen van alle fellows en schrijft er een commentaar bij. Orbán ziet er op de tekening nogal geblokt en nors uit. In het bijschrift staat: „Viktor is een soort petit Napoléon (duister en eenzaam)”.

Tekening die Riché maakte van Orbán: Victor est une sorte de Petit Napoléon. (Victor is een soort van kleine Napoleon) Tekening van Haenen, gemaakt door Riché: Journaliste hollandais. Plutôt méchant mais marrant. Je m’entend bien avec lui, pour l’instant. (Nederlandse journalist. Nogal gemeen maar grappig. Ik kan voorlopig goed met hem overweg.) De tekeningen die Pascal Riche maakte van Orbán en Haenen. Bovenin Orbán: Victor est une sorte de Petit Napoléon. (Victor is een soort van kleine Napoleon). Onderin Haenen: Journaliste hollandais. Plutôt méchant mais marrant. Je m’entend bien avec lui, pour l’instant. (Nederlandse journalist. Nogal gemeen maar grappig. Ik kan voorlopig goed met hem overweg).

Tijdens de werkbezoeken worden de diepere interesses van de op het platteland van Hongarije opgegroeide Orbán niet altijd goed duidelijk. Het parlementslid zwijgt voornamelijk als we bijvoorbeeld in Los Angeles langs gaan bij gedupeerden van de dagenlange rassenrellen eerder dat jaar in die stad. Of als we onder deskundige begeleiding wandelen door de sloppenwijken van Chicago.

Malgorzata Bochenek (58) uit Warschau, journalist en later persoonlijk adviseur van de conservatieve Poolse president Lech Kaczyński (2005-2010), ziet Orbán wel opleven. Op 27 juli 1992 bezoekt ze samen met de Hongaarse parlementariër het Umatilla-indianenreservaat in de staat Oregon. Ze worden bijgepraat over democratie bij de indianen. „De gastheren klaagden over economisch onrecht. Orbán vroeg ze naar hun grondbezit en begon een soort bedrijfsplan te presenteren”, vertelt Bochenek. De indianen reageren niet meteen enthousiast. „Daarna verloor Orbán zichtbaar de belangstelling voor het vervolg van het gesprek”.