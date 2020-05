Meer duurzame energie verbruikt in Nederland, doelstelling nog niet in zicht

Het verbruik van duurzame energie in Nederland is vorig jaar opnieuw gestegen. Van het totale energieverbruik in 2019 was 8,6 procent duurzaam geproduceerd, een jaar eerder lag dit aandeel op 7,4 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Daarmee is Nederland nog ver verwijderd van de Europese doelstelling voor dit jaar, waarin 14 procent van het energieverbruik duurzaam moet worden opgewekt.

Biomassa droeg voor meer dan de helft bij aan het toegenomen verbruik van duurzame energie. Het verbruik van biomassa, de bron van 60 procent van de totale hernieuwbare energie, nam vorig jaar met 15 procent toe. Dat kwam onder meer doordat kolencentrales gestimuleerd door subsidie drie keer zoveel biomassa, zoals houtsnippers, hebben meegestookt. Ook werd veel meer biodiesel en -benzine verbruikt. Dit kwam onder meer door verdere aanscherping van de bijmengplicht, de wetgeving die regelt dat een deel van de benzine of diesel uit hernieuwbare energie moet bestaan.

De duurzaamheid van biomassa, met name het verbranden van houtsnippers in elektriciteitscentrales, staat stevig ter discussie. Zo noemde de Europese koepelorganisatie voor de wetenschap EASAC het verbranden van hout vorig jaar geen klimaatvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Biomassa stoot volgens de wetenschappers per saldo meer CO₂ uit dan kolencentrales. Nederland subsidieert de bijstook van biomassa in (kolen)centrales.

Zonnepanelen

Het verbruik van zonne-energie, goed voor 0,9 procent van het totale energieverbruik, groeide met 37 procent relatief gezien het hardst. Het vermogen aan zonnepanelen nam vorig jaar met ruim de helft toe. Het verbruik van windenergie nam met 7 procent toe, vrijwel volledig door een verhoogde capaciteit van windmolens op land. Het windmolenpark op zee werd niet uitgebreid.

Dit jaar moet Nederland volgens EU-regels 14 procent van het totale energieverbruik duurzaam produceren. Het is onwaarschijnlijk dat die doelstelling wordt gehaald. Het Planbureau voor de Leefomgeving schatte eind vorig jaar dat dit aandeel zal uitkomen op 11,4 procent. Toenmalig Eurocommissaris Miguel Arias Cañete (Klimaatactie en Energie) stelde een jaar geleden dat Nederland daarom duurzame energie moet inkopen of elders moeten opwekken.

