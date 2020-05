Ik, zeventiger, bel bij mijn buren aan voor een beetje meel en heb daarvoor een bakje bij me. Mijn 5-jarige buurvrouwtje doet open, hoort mij aan en zegt dat haar moeder zo thuis is. Tien minuten later steekt haar moeder haar hoofd over de muur en vraagt: „Ik begrijp het niet zo goed. Vroeg je om een bakje e-mail?”

