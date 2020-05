Jan van Zanen wordt burgemeester Den Haag

Jan van Zanen, de huidige burgemeester van Utrecht, wordt door de Haagse gemeenteraad voorgedragen als burgemeester voor Den Haag. De raad stemde donderdagavond in met de keuze voor Van Zanen (58).

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, raadslid Chris van der Helm (VVD), noemt Van Zanen „een echte burgemeester van de stad en van de mensen” en „iemand die opkomt voor de belangen van de stad. Hij staat zijn mannetje.”

Van Zanen is sinds 2014 burgemeester van Utrecht, de stad waar hij eerder wethouder financiën en economische zaken was, en vanaf 1990 raadslid. Hij werd in Edam geboren als zoon van een architect en verpleegkundige.

Al op dertienjarige leeftijd werd hij politiek actief en bracht hij verkiezingsfolders rond voor de VVD. Tijdens zijn studie rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam werd hij lid van de liberale jongerenpartij JOVD.

Van Zanen kreeg in Utrecht veel waardering voor zijn rustige optreden na de schietpartij in een tram vorig jaar. Voor zijn benoeming in Utrecht was hij burgemeester in Amstelveen.

Bijna-ramp in Scheveningen

De stad had een vacature nadat Pauline Krikke in oktober als burgemeester was opgestapt naar aanleiding van een kritisch rapport over de bijna-ramp met de vreugdevuurstapel op Scheveningen. De gemeente en brandweer wisten dat die te hoog en te groot was, net als het vreugdevuur in Duindorp op oudejaarsavond, maar besloten niet op te treden. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid.

Sindsdien is Johan Remkes waarnemend burgemeester in Den Haag, maar hij – en dat herhaalde hij de afgelopen tijd regelmatig – heeft aangegeven dat slechts tot 1 juli te willen zijn.

In de profielschets schreef de gemeenteraad vooral op zoek te zijn naar een „daadkrachtig” en ervaren bestuurder, die bereid is een groen-geel hart te krijgen en de ruim 539.000 inwoners in een van de meest gesegregeerde steden van Nederland te verbinden.

Integriteit belangrijk thema

In de tweeënhalf jaar dat Krikke burgemeester was, groeide de kritiek. Haar werd verweten zwalkend beleid te voeren. Ze was benaderbaar voor burgers, maar op het stadhuis verdween de gunfactor, onder meer na gebrekkige crisiscommunicatie.

Bovenal zocht de gemeenteraad een burgemeester „die integriteit hoog in het vaandel heeft”. Op het stadhuis speelt een aantal integriteitskwesties. Naar voormalig wethouders Richard de Mos, nu raadslid, en collegawethouder Rachid Guernaoui, loopt al acht maanden een strafrechtelijk onderzoek wegens ambtelijke corruptie. Onbekend is wanneer dat is afgerond.

De belangrijkste vastgoedambtenaar van de gemeente vertrekt na een integriteitsonderzoek naar het mogelijk bevoordelen van bouwer VolkerWessels. Hij heeft „op meerdere vlakken niet transparant gehandeld, bijvoorbeeld door het toevoegen van passages aan verslagen”.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken, die de kandidaat na screening zal bespreken in de ministerraad en vervolgens voordraagt aan de koning. Benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit.