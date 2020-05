Franse horeca gaat dinsdag weer open, toeristen weer welkom vanaf 15 juni

In heel Frankrijk mogen vanaf dinsdag alle cafés en restaurants heropenen. Dat heeft premier Édouard Philippe donderdag aangekondigd. Er geldt nog wel een beperking voor de Parijse regio: daar mogen alleen de terrassen heropenen.

Volgens Philippe is de ontwikkeling van de cijfers over de uitbraak in Frankrijk voldoende gunstig om de nieuwe versoepeling van de lockdown te rechtvaardigen. Ingrijpend voor de Fransen is ook dat de beperking op de verplaatsingen tot honderd kilometer rond de eigen woning wordt opgeheven.

De versoepelingen openen de weg voor een heropleving van het binnenlandse toerisme. Ook campings en andere toeristische infrastructuur mogen vanaf dinsdag weer opengaan. Buitenlands toerisme moet nog even wachten, maar kan binnenkort ook weer. Op 15 juni wordt een beslissing op Europees niveau verwacht over de binnen- en buitengrenzen van de EU. Frankrijk adviseert om op 15 juni alle Europese binnengrenzen te heropenen, en gooit die dag in ieder geval de eigen grenzen open – zonder quarantaine. Vakantie in Frankrijk deze zomer komt daarmee ook voor Nederlanders een stap dichterbij; wie met de auto wil komen, is ook afhankelijk van de situtie in België, dat nog niet zo ver weer open is.

Deze tweede fase van de versoepeling in Frankrijk loopt tot 22 juni. In de derde fase mogen ook de bioscopen heropenen en mogen opnieuw evenementen in openlucht georganiseerd worden, zij het met een beperking tot vijfduizend personen.