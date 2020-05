Eefje de Visser vervangt tournee door concertfilm met extra’s

In haar huis annex studio in Gent, valt het avondlicht uitzonderlijk mooi naar binnen. Zangeres Eefje de Visser noemt het „een explosie van kleur, juist voordat de avond begint”. Dat scharniermoment tussen licht en donker, helder en ondoordringbaar, actief en dromerig, was de inspiratie van De Vissers in januari verschenen album Bitterzoet. Binnenkort speelt het licht opnieuw een rol: als conceptueel kader van haar nieuwste project, een concertfilm.

Begin maart stonden Eefje de Visser (1986, Moordrecht) en haar zes muzikanten en zangeressen klaar voor een uitgebreide tournee door Nederland en België, en een festivalzomer met optredens op onder andere Werchter en Lowlands. Dankzij het indrukwekkende Bitterzoet, en het voorproefje dat ze daarvan had gegeven op het Noorderslagfestival, waren de concerten goeddeels uitverkocht.

Toen alles werd afgelast, moest De Visser even „bekomen”. Daarna ging ze nadenken over een manier om haar voorstelling toch toegankelijk te maken voor publiek. „Eerst hoopte ik dat mijn concerten verplaatst zouden worden naar juni, maar dat bleek te optimistisch. Nu staan ze gepland voor oktober. En ook dat is onzeker”, zegt De Visser per telefoon vanuit Gent. Toen kwam ze op het idee van een film.

Uitstervend genre

Sinds de opkomst van YouTube, waar vele liveopnamen te zien zijn, leek de concertfilm een uitstervend genre. Volgens De Visser is er nu reden voor eerherstel. Als alternatief voor de fysieke ervaring. „Met betere beeld- en audiokwaliteit dan de liveopnamen op YouTube doorgaans te bieden hebben”, zegt De Visser. „En met een concept dat richting geeft aan de uitvoering.”

De Visser had haar film kunnen opnemen in bijvoorbeeld een leeg Paradiso, om te doen alsof het, weliswaar zonder publiek, een ‘gewoon’ concert was. Dat vond ze te voor de hand liggend. De situatie van nu moest op een of andere manier zichtbaar zijn.

Ze besloot te filmen in het huis/studio waar ze werkt en woont met haar vriend, en waar haar album tot stand kwam. De Visser omschrijft de studio als „een grote hoge industriële ruimte, met een bijzondere sfeer”. Tijdens het opnemen van de film zullen de zes muzikanten verspreid staan, in plaats van op een podium. Alles zal live worden gespeeld en in één keer opgenomen. De Visser en haar zangeressen wisselen hun zangpartijen af met flarden van choreografie, zoals die voor de oorspronkelijke tournee bedacht waren door choreografe Sandra Hilaerts.

„De ontwikkeling van het licht beschouw ik als de conceptuele omlijsting”, zegt De Visser. „We beginnen te spelen bij daglicht, dan krijg je het magische uur van de schemering en we gaan door tot het donker is. Het repertoire is gevarieerd maar aan het eind spelen we in ieder geval een paar dansbare nummers, alsof ons huis een club wordt.” Ze hoopt op goed weer. „Soms is het een grauwe dag en dan heb je die mooie lichtinval niet. Maar ik verwacht dat het lukt.”

Muzikaal hoogtepunt

Haar album Bitterzoet was een van de muzikale hoogtepunten van het jaar tot nog toe, door de organische versmelting van de klanken, zowel elektronisch als akoestisch, die zich als een tweede huid rond haar omfloerste zangstem hechten. Samen zorgden ze voor afwisselend broeierige en opzwepende nummers.

Bij de uitvoering van de nieuwe nummers, blijkt een thuisconcert voordelen te hebben. „Voor het album gebruikten we een mengvorm van nieuwe digitale synthesizers en oude synthesizers. Die oude spullen kunnen we normaal niet meenemen naar een optreden, want ze zijn te zwaar of te gammel. Juist de Fender Rhodes, de akoestische piano en de synthesizers uit de jaren tachtig, kunnen we nu gewoon gebruiken. Dat geeft een meerwaarde.”

Lees ook: Eefje de Visser: ‘Ik hou mijn teksten graag beeldend en fluïde’

Voor het eerst sinds de lockdown voert ze straks de liedjes uit die ze de afgelopen jaren geschreven heeft. Hebben sommige nummers inmiddels een andere betekenis, in deze veranderde omstandigheden? „De single ‘Stilstand’, die toevallig net verscheen in de eerste week van de lockdown, is in ieder geval een toepasselijk nummer gebleken, nu we met gedwongen stilstand te maken hebben.” Het lied gaat over passiviteit, zegt ze, als menselijke eigenschap. „Het gaat over mensen in mijn omgeving, en soms ook mezelf. Ik zie mensen die het leven aan zich voorbij laten gaan. Alsof ze een spanningsloze situatie prefereren boven actie.”

In het nummer zingt ze: ‘Maar dit is stilstand, waarom slaap je?/ En wat ben, wat ben, wat ben je?/ En wat gooi je weg?’.

„Mensen vallen ten prooi aan verslaving omdat ze de spanning van het leven niet aan kunnen. Ik denk ook aan alcoholisme, als manier om de angst voor het leven het hoofd te bieden.”

Hoe denkt ze inmiddels over passiviteit als eigenschap? „Ik denk nu dat passiviteit verschillende vormen heeft. Ook positieve. Niet dat we met zijn allen voortaan niks moeten doen, maar ik merk dat meer rust een voordeel is. Uiteindelijk heb ik zuurstof nodig rondom de dingen die ik doe.” Meer ‘niks-tijd’, noemt ze het. „Dat we die in het gewone leven doorgaans missen, komt me nu als beangstigend voor.”

De film is nog niet opgenomen. De realisatie van het project is afhankelijk van het publiek dat per vandaag een ‘kaartje’ kan kopen. Bij een minimum aantal van 1.500 aankopen, kunnen ze de film opnemen. „Muzikanten waren de laatste tijd gewend dat ze veel gratis weggaven. Wij vragen nu geld. In de nieuwe omstandigheden moeten we op nieuwe manieren inkomsten genereren.”

Concertfilm ‘Bitterzoet’ gaat 3/7 in première met vertoningen voor maximaal 100 mensen in Paradiso, Amsterdam; TivoliVredenburg, Utrecht; Oosterpoort, Groningen; Paard, Den Haag; Doornroosje, Nijmegen; Effenaar, Eindhoven. Vanaf 3/7 is Bitterzoet tegen betaling (vanaf 10 euro) ook thuis te bekijken. Inl: gaat 3/7 in première met vertoningen voor maximaal 100 mensen in Paradiso, Amsterdam; TivoliVredenburg, Utrecht; Oosterpoort, Groningen; Paard, Den Haag; Doornroosje, Nijmegen; Effenaar, Eindhoven. Vanaf 3/7 is Bitterzoet tegen betaling (vanaf 10 euro) ook thuis te bekijken. Inl: eefjedevisser.com

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven