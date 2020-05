Derde bestuurslid Cornelius Haga Lyceum per direct ontslagen

De bestuurlijke onrust op het Cornelius Haga Lyceum is compleet: nadat begin deze week directeur Soner Atasoy en de bestuursvoorzitter van de islamitische school elkaar al geschorst hadden, is nu derde en laatste bestuurder Sadrettin Karadag per direct ontslagen. Dat melden bronnen rondom de school donderdag aan NRC. Wat dit feitelijk betekent voor de werkvloer van het Haga is vooralsnog onduidelijk. Secretaris-penningmeester Karadag en directeur Soner Atasoy erkennen de maatregelen die de voorzitter tegen hen genomen heeft niet en Mohammed Laamimach acht op zijn beurt de schorsing die zijn collega’s over hem uitspraken evenmin rechtsgeldig.

Sinds kort is duidelijk dat het flink broeit op het Haga. Waar vorig jaar AIVD-waarschuwingen over extremistisch banden van de leiding en een uiterst kritisch inspectierapport de school alleen maar méér achter de bestuurders deden scharen, blijkt nu dat een deel van het Haga zich gaandeweg is gaan storen aan de autoritaire leiderschapsstijl van directeur Atasoy. Op basis van gesprekken met betrokkenen onthulde NRC vorige week dat de medezeggenschapsraad van de school heeft gepleit voor een beperktere rol van Atasoy, dat de ouderraad uit onvrede over hem is opgestapt en dat Laamimach van plan was de directeur te schorsen. Voordat de voorzitter die schorsing maandag uitsprak, is hij volgens Atasoy en Karadag echter zelf al geschorst, waardoor nu onduidelijk is wie de leiding heeft over de school.

In een brief aan de Onderwijsinspectie schrijft Atasoy woensdag dat hij „ondubbelzinnig bevoegd” is de school te vertegenwoordigen en dat hij de leiding heeft op de werkvloer. Laamimach zegt er echter vanuit te gaan dat zijn collega’s de statuten volgen en hun taken neerleggen. Atasoy mocht niet meestemmen over zijn eigen schorsing en als bestuursvoorzitter had Laamimach naar eigen zeggen zelf de doorslaggevende stem toen hij en Karadag tegenovergesteld stemden over Atasoys schorsing.

Ook voor de Inspectie is inmiddels niet meer duidelijk wie het aanspreekpunt is op het Haga, laat een woordvoerder weten. De dienst heeft ouders en medewerkers gevraagd zich te melden zodat ze een beter beeld kan krijgen van de onrust op het Haga. Naar verwachting is een uitspraak van de rechter nodig om duidelijk te krijgen welk van de twee kampen kan blijven zitten.

Lees ook: Haga Lyceum luisterde de onderwijsinspectie af