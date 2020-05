De series van week 22: Space Force, Snowpiercer en de animatieserie Central Park

Space Force

Steve Carell heeft voor het eerst sinds het einde van The Office US weer een komische hoofdrol in een serie. Space Force gaat over een generaal (Carell) die de nieuwe ruimtetak van het Amerikaanse leger moet opzetten. Carell ontwikkelde de serie samen met Office-showrunner Greg Daniels. Ook met John Malkovich en Lisa Kudrow. Netflix, tien afleveringen.

Snowpiercer

De scifi-film Snowpiercer van Bong Joon-ho (Oscarwinnaar Parasite) is omgebouwd tot een tv-serie. De aarde is bevroren, overleven kan alleen nog in een lange trein die nooit stopt. De rijken leven voorin, de armen achteraan. Hoofdrol voor Jennifer Connelly. Netflix, elke maandag een aflevering.

Hannah Gadsby: Douglas

De opvolger van Nanette, de spraakmakende doorbraakshow van de Australische comedian Hannah Gadsby. In Douglas reageert ze op het succes van haar vorige show. Ook hakt ze weer in op het patriarchaat. Netflix, 72 minuten.

Central Park

Een muzikale animatieserie van de makers van Bob’s Burgers. De familie Tillermans woont in Central Park, New York en krijgt het aan de stok met de met de rijke Bitsy Brandenham, die flats in het park wil bouwen. Apple TV+, dertien afleveringen.