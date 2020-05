De haat-liefdeverhouding van Trump en Twitter

Amerikaanse sociale netwerken doen sinds het presidentschap van Donald Trump erg hun best neutraal te blijven in een politiek gepolariseerd klimaat, maar de sluimerende ruzie met president Trump is nu toch – door een factcheck van Twitter – tot uitbarsting gekomen.

De Amerikaanse president dreigde woensdag – per tweet – sociale media „krachtig te reguleren of te sluiten”. Volgens hem leggen zij „conservatieve stemmen” het zwijgen op. Donderdag lekte de inhoud van een presidentieel decreet uit: de president wil een onderzoek naar de bescherming die sociale netwerken genieten tegen juridische claims voor wat gebruikers plaatsen. Als ze die bescherming verliezen, kunnen ze een stortvloed aan rechtszaken tegemoet zien.

De uitbarsting kwam een dag nadat Twitter twee van Trumps tweets had voorzien van een disclaimer. Het ging om berichten waarin Trump, bepaald niet voor het eerst, beweert dat stemmen-per-post per definitie leidt tot stembusfraude. Hij suggereert dat besluiten van verschillende staten om de verkiezingen per post te laten gaan zolang de corona-epidemie nog niet onder controle is, „illegaal” zijn. Ook schrijft hij dat „iedereen die in de staat woont” een Californisch stembiljet toegestuurd krijgt.

‘Lees de feiten’

Twitter voorzag de tweets van Trump (meer dan 80 miljoen volgers) van een link naar ‘Lees de feiten’. Wie op de link klikte kon lezen dat volgens verschillende onafhankelijke factcheckers de beweringen van Trump ongefundeerd zijn: er is geen bewijs van een verband tussen briefstemmen en kiesfraude en alleen geregistreerde kiezers ontvangen stembiljetten.

In tweets en mails aan zijn aanhangers verspreidt Trump voortdurend beweringen over stembusfraude. Hij schrijft zonder nadere argumenten dat de Democraten de presidentsverkiezingen van 3 november 2020 zullen „stelen” en dat de verkiezingen nu al „doorgestoken kaart” zijn.

Het leek een kwestie van tijd voordat het tussen Trump en Twitter tot een uitbarsting zou komen. De president en het sociale netwerk hebben een verhouding die ook in veel Hollywoodkomedies tot vuurwerk leidt: ze kunnen niet met, maar ook niet zonder elkaar.

Trump kan niet zonder Twitter omdat het sociale netwerk, zoals hij zelf vaak heeft gezegd, hem in staat stelt zonder tussenkomst van journalisten zijn kiezers te bereiken. Dat Twitter zijn boodschappen – Trump tweet en retweet soms meer dan honderd keer per dag – van disclaimers voorziet, brengt ruis op die directe lijn met zijn kiezers. Bovendien draait Trumps campagnestrategie voor een groot deel op het aanvallen van opponenten met ongefundeerde verdachtmakingen. Als sociale netwerken als Twitter strenger gaan optreden tegen liegende politici, kan dat Trumps herverkiezing in 2020 in gevaar brengen. Vandaar, zeggen commentatoren in de VS, voert hij de druk op Twitter flink op. „Hij probeert deze bedrijven te intimideren zodat hij de platforms volledig kan benutten in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020” , aldus de Amerikaanse journalist Judd Legum.

Ongereguleerd je gang gaan

Twitter is op zijn beurt afhankelijk van Trump omdat het belang heeft bij een president in het Witte Huis die sociale media ongereguleerd hun gang laat gaan. Niemand gelooft dat Trump Twitter kan opdoeken, als hij dat al echt zou willen. Twitter wordt in het First Amendment op de Amerikaanse grondwet beschermd tegen overheidscensuur. Maar dat hij zich hard maakt voor strenge regulering is een bedreiging die Twitter en andere sociale netwerken – nu ook veel Democraten dat standpunt hebben – er waarschijnlijk liever niet bij hebben.

Tegelijk bezorgt Trump het sociale netwerk hoofdbrekens omdat het onder druk staat om het probleem van desinformatie op het platform aan te pakken. Het zal weinig mensen zijn ontgaan dat de president een grootverspreider is van desinformatie op het platform.

Opvallend genoeg leidde de coronacrisis tot de gewraakte factcheck, zo bleek woensdag uit opmerkingen van een woordvoerder van Twitter. Het netwerk plaatste de afgelopen weken factchecks bij onjuiste en gevaarlijke claims over Covid-19, zoals tweets die een verband leggen tussen de pandemie en de uitrol van het 5G-telecomnetwerk. Door positieve ervaringen met coronafactchecks besloot het platform te experimenteren met disclaimers bij andere onjuiste informatie, waaronder misinformatie over stemmen en verkiezingen. Critici van Trump én critici van het meestal terughoudende beleid van Amerikaanse techbedrijven juichten dan ook toen Twitter dinsdag de factcheck plaatste.

Joe Scarborough

Toch krijgt het bedrijf nu kritiek uit dezelfde hoek omdat het de factchecks niet uitbreidt naar een andere verdachtmaking die Trump deze week deed zonder bewijs, namelijk dat tv-presentator Joe Scarborough in 2001 een vrouw zou hebben vermoord. De vrouw was zijn medewerker toen Scarborough nog een Republikeins afgevaardigde was. Het feit dat hij in Washington aan het werk was op de dag dat de vrouw in Florida stierf (aan een hartaanval), heeft Trump niet gehinderd presentator ‘Morning Joe’ verdacht te maken.

Dinsdag stuurde de weduwnaar van de vrouw in kwestie een brief aan de topman van Twitter met het verzoek de tweets over zijn vrouw te verwijderen. „De president van de Verenigde Staten neemt iets dat niet van hem is – de herinnering aan mijn overleden vrouw – en verdraait het omdat hij denkt er politieke munt uit te kunnen slaan.”

Volgens Twitter zijn de tweets over de dode vrouw geen overtreding van de huisregels. Topman Jack Dorsey suggereert in een antwoord wel dat zijn bedrijf werkt aan een aanpassing van de regels om dit soort tweets te kunnen verbieden.