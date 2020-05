Ook zit er een vertraging in de cijfers, waardoor een deel van de stijging pas in april zichtbaar wordt. Het aantal bijstandsaanvragen steeg in maart veel harder: met 56 procent ten opzichte van februari. Dat meldde Divosa, de vereniging van sociale diensten, onlangs. Maar het kan enkele dagen tot weken duren voordat die aanvragen verwerkt zijn.

In maart is het aantal mensen met een bijstandsuitkering met ongeveer duizend gestegen naar 413.000. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend. Dat waren er nog altijd tweeduizend minder dan eind 2019. De gepubliceerde cijfers gaan over het eerste kwartaal van dit jaar. Daarin zitten dus slechts de eerste twee weken van de coronacrisis – halverwege maart werd alles stilgelegd.

Omzetdaling ruim 60 procent in april in motor- en autobranche

De omzet van de Nederlandse motor- en autobranche lag aan het begin van het tweede kwartaal, in april, 62 procent lager dan in diezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet viel in eerste kwartaal van 2020 gemiddeld al 1,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de branche een omzetvermindering zag in deze periode. De daling is te wijten aan de coronacrisis, ook al waren er in Nederland pas halverwege maart ingrijpende maatregelen, schrijft het CBS. In de maand maart was er al sprake van 18 procent minder omzet in vergelijking met 2019.

Niet in alle branches is sprake van een daling. In de handel en reparatie van personenauto’s was wel sprake van omzetgroei in het eerste kwartaal van 2020. In vergelijking met diezelfde periode een jaar eerder, was daar een toename van 4 procent. De verkoop van nieuwe auto’s en het onderhoud van personenauto’s liep door, ondanks de coronamaatregelen.