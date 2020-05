Aidsactivist en toneelschrijver Larry Kramer overleden

De Amerikaanse activist, toneelschrijver en auteur Larry Kramer is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden in New York. Dat heeft The New York Times gemeld. Volgens zijn echtgenoot David Webster is Kramer overleden aan een longontsteking, het is niet bekend of hij leed aan Covid-19. De schrijver en activist had al langer gezondheidsproblemen die veroorzaakt waren door een hiv-infectie.

Kramer is vooral bekend vanwege zijn radicale demonstraties om meer aandacht te vragen voor de aidscrisis in de jaren tachtig en negentig. Hij richtte de groepering Act Up (AIDS Coalition to Unleash Power) op, waarmee hij actie voerde voor sneller onderzoek naar aidsmedicijnen, tegen bureaucratie en tegen de discriminatie van homoseksuele mannen en vrouwen.

Met demonstraties en oproepen tot boycots hinderde de groep onder meer de werkzaamheden van overheden, Wall Street en de katholieke kerk. Hoogwaardigheidsbekleders die in Kramers ogen te weinig deden aan de aidscrisis, werden publiekelijk beticht van moord en genocide. De druk die Kramer en de groep uitoefende, zorgde uiteindelijk voor de versnelling van het onderzoek naar en de goedkeuring van medicijnen tegen hiv.

‘Waardevolle onruststoker’

Activist en filmmaker Susan Sontag zou Kramer later een van de „belangrijkste onruststokers van Amerika” noemen. Viroloog Anthony Fauci, nu de belangrijkste adviseur van het Witte Huis in de strijd tegen het coronavirus en in de jaren tachtig nauw betrokken bij onderzoek naar hiv en aids, stelde deze week dat „als je eenmaal voorbij de retoriek was, je ontdekte dat Kramer een goed punt en een hart van goud had”.

Als toneelschrijver is Kramer het bekendst van de verfilming van Women in Love van D.H. Lawrence, waarmee hij werd genomineerd voor een Oscar. Hoofdrolspeelster Glenda Jackson won voor haar optreden in deze film een Oscar en voor regisseur Ken Russell was Women in Love het startschot van zijn carrière. Later zou Kramer zich meer toeleggen op boeken en toneelstukken over homoseksualiteit, zoals de roman Faggots.

De laatste weken van zijn leven was Kramer bezig met een toneelstuk over de invloed van de uitbraak van het coronavirus op homoseksuele mannen. Het stuk ging over een groep mannen die drie plagen moet doorstaan: aids, Covid-19 en de achteruitgang van het menselijke lichaam. Ondertussen gaat Kramers groepering Act Up door met demonstreren tegen overheidsbeleid tijdens virusuitbraken.

