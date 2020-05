Zeker 240 arrestaties bij demonstraties Hongkong

Bij demonstraties in Hongkong zijn woensdag zeker 240 demonstranten opgepakt. Honderden demonstranten kwamen bijeen in stadsdeel Kowloon om te demonstreren tegen een nieuwe veiligheidswet die wordt opgesteld door de regering in Beijing. Oproerpolitie schoot volgens persbureau Reuters met traangasgranaten om hen uiteen te drijven.

Het is de afgelopen dagen opnieuw onrustig op straat in Hongkong. Er wordt gedemonstreerd tegen de nieuwe veiligheidswet die wordt opgesteld door Beijing en waarschijnlijk zonder inspraak van het Hongkongse parlement wordt opgenomen in de grondwet. Met deze wet wordt het najagen van onafhankelijkheid van China strafbaar, net als het streven naar buitenlandse inmenging. In de praktijk wordt het onder meer strafbaar om het Chinese volkslied te bekritiseren.

De nieuwe wetgeving wordt gezien als een volgende stap om de vrijheid van de Chinese speciale economische zone in te perken en de grip van Beijing op Hongkong te verstevigen. Zo bestaat de vrees dat Chinese veiligheidsdiensten straks dependances kunnen openen in Honkong en zich actief gaan bemoeien met handhaving. Vorig jaar gingen bij soortgelijke protesten miljoenen inwoners van Hongkong de straat op. Veiligheidstroepen sloegen de protesten hardhandig neer. De protesten van zondag waren de grootste in Hongkong sinds het begin van de coronacrisis.